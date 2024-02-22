В Казахстане утвердили лимиты на отстрел животных во время охоты

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 15 февраля 2024 года утвердил лимиты на изъятие видов животных, являющихся объектами охоты, на период с 15 февраля 2024 года по 15 февраля 2025 года включительно, сообщает Zakon.kz.

Лимиты расписаны по областям Казахстана. В целом же разрешается охота на:

кабана - 17 177 особей;

марала - 1253 особи;

сибирскую косулю - 13 441 особь;

лося - 596 особей;

сибирского горного козла - 1356 особей;

бурого медведя - 176 особей;

рысь (кроме туркестанской) - 157 особей;

енотовидную собаку - 1994 особи;

корсака - 13 465 особей;

лисиц - 56 665 особей;

американскую норку - 3234 особи;

барсука - 15 592 особи;

горностая - 6649 особей;

ряд других животных.

Также установлены лимиты на охоту птиц:

гуси - 94 2079 особей;

утки - 1 848 290 особей;

лысуха - 347 515 особей;

кулики - 51 953 особи;

тетерев - 27 418 особей;

фазанов - 82 652 особи;

куропаток - 120 924 особи;

перепелов - 55 553 особи;

голубей - 141 045 особей;

ряд других птиц.

Вместе с тем установлены квоты на изъятие в научных целях (в пределах квоты резервного фонда охотничьих угодий):

кабан - 134 особи;

марал - 14 особей;

косуля - 143 особи;

лось - 11 особей;

сайгак - 5062 особи;

сибирский горный козел - 5 особей;

серый бурый медведь (кроме тянь-шанского) - 3 особи;

рысь (кроме туркестанской) - 4 особи.

Кроме того, в научных целях изымаются другие виды животных, среди которых корсак, лисица, барсук, волк, соболь, заяц и т.д. и птицы, в том числе: гуси, утки, лысуха, тетерев, куропатка.

Указывается, что изъятие копытных животных в научных целях можно производить до 31 декабря 2024 года.

Приказ вводится в действие со дня подписания.