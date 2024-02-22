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В Казахстане утвердили лимиты на отстрел животных во время охоты

В Казахстане утвердили лимиты на отстрел животных во время охоты Фото: pixabay
Министр экологии и природных ресурсов приказом от 15 февраля 2024 года утвердил лимиты на изъятие видов животных, являющихся объектами охоты, на период с 15 февраля 2024 года по 15 февраля 2025 года включительно, сообщает Zakon.kz.

Лимиты расписаны по областям Казахстана. В целом же разрешается охота на:

  • кабана - 17 177 особей;
  • марала - 1253 особи;
  • сибирскую косулю - 13 441 особь;
  • лося - 596 особей;
  • сибирского горного козла - 1356 особей;
  • бурого медведя - 176 особей;
  • рысь (кроме туркестанской) - 157 особей;
  • енотовидную собаку - 1994 особи;
  • корсака - 13 465 особей;
  • лисиц - 56 665 особей;
  • американскую норку - 3234 особи;
  • барсука - 15 592 особи;
  • горностая - 6649 особей;
  • ряд других животных. 

Также установлены лимиты на охоту птиц:

  • гуси - 94 2079 особей;
  • утки - 1 848 290 особей;
  • лысуха - 347 515 особей;
  • кулики - 51 953 особи;
  • тетерев - 27 418 особей;
  • фазанов - 82 652 особи;
  • куропаток - 120 924 особи;
  • перепелов - 55 553 особи;
  • голубей - 141 045 особей;
  • ряд других птиц. 

Вместе с тем установлены квоты на изъятие в научных целях (в пределах квоты резервного фонда охотничьих угодий):

  • кабан - 134 особи;
  • марал - 14 особей;
  • косуля - 143 особи;
  • лось - 11 особей;
  • сайгак - 5062 особи;
  • сибирский горный козел - 5 особей;
  • серый бурый медведь (кроме тянь-шанского) - 3 особи;
  • рысь (кроме туркестанской) - 4 особи. 

Кроме того, в научных целях изымаются другие виды животных, среди которых  корсак, лисица, барсук, волк, соболь, заяц и т.д. и птицы, в том числе: гуси, утки, лысуха, тетерев, куропатка.

Указывается, что изъятие копытных животных в научных целях можно производить до 31 декабря 2024 года.

Приказ вводится в действие со дня подписания.

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