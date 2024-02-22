В Казахстане утвердили лимиты на отстрел животных во время охоты
Фото: pixabay
Министр экологии и природных ресурсов приказом от 15 февраля 2024 года утвердил лимиты на изъятие видов животных, являющихся объектами охоты, на период с 15 февраля 2024 года по 15 февраля 2025 года включительно, сообщает Zakon.kz.
Лимиты расписаны по областям Казахстана. В целом же разрешается охота на:
- кабана - 17 177 особей;
- марала - 1253 особи;
- сибирскую косулю - 13 441 особь;
- лося - 596 особей;
- сибирского горного козла - 1356 особей;
- бурого медведя - 176 особей;
- рысь (кроме туркестанской) - 157 особей;
- енотовидную собаку - 1994 особи;
- корсака - 13 465 особей;
- лисиц - 56 665 особей;
- американскую норку - 3234 особи;
- барсука - 15 592 особи;
- горностая - 6649 особей;
- ряд других животных.
Также установлены лимиты на охоту птиц:
- гуси - 94 2079 особей;
- утки - 1 848 290 особей;
- лысуха - 347 515 особей;
- кулики - 51 953 особи;
- тетерев - 27 418 особей;
- фазанов - 82 652 особи;
- куропаток - 120 924 особи;
- перепелов - 55 553 особи;
- голубей - 141 045 особей;
- ряд других птиц.
Вместе с тем установлены квоты на изъятие в научных целях (в пределах квоты резервного фонда охотничьих угодий):
- кабан - 134 особи;
- марал - 14 особей;
- косуля - 143 особи;
- лось - 11 особей;
- сайгак - 5062 особи;
- сибирский горный козел - 5 особей;
- серый бурый медведь (кроме тянь-шанского) - 3 особи;
- рысь (кроме туркестанской) - 4 особи.
Кроме того, в научных целях изымаются другие виды животных, среди которых корсак, лисица, барсук, волк, соболь, заяц и т.д. и птицы, в том числе: гуси, утки, лысуха, тетерев, куропатка.
Указывается, что изъятие копытных животных в научных целях можно производить до 31 декабря 2024 года.
Приказ вводится в действие со дня подписания.
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