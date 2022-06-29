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Компанию по строительству ГПЗ на Кашагане передадут в госсобственность

правительство завод на Кашагане госсобственность Фото: primeminister.kz
Компанию ТОО «GPC Investment» передадут в республиканскую собственность. Соответствующее постановление принято правительством Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Принять предложение ТОО «Tau Bereke Group» о передаче в республиканскую собственность 100 процентов долей участия в уставном капитале ТОО «GPC Investment» по договору дарения, – говорится в тексте постановления.

Следует отметить, что компания «GPC Investment» является оператором проекта «Строительство газоперерабатывающего завода мощностью 1,15 млрд кубометров на базе сырья месторождения Кашаган».

В связи с тем, что частный инвестор отказался продолжать реализацию проекта, компания «GPC Investment» будет передана на баланс АО «НК «QazaqGaz».

В свою очередь, как отмечено на сайте главы правительства, это позволит повысить обеспеченность внутреннего рынка товарным и сжиженным газом по доступной для населения цене, а также своевременно реализовать проект строительства завода.

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