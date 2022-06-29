110 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации на 28 июня в Казахстане. Согласно данным, заболевших выявили в трех городах и семи областях страны, передает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 29,
в Алматы – 56,
в Шымкенте – 7,
в Акмолинской области – 2,
в Алматинской области – 1,
в Атырауской области – 2,
в Жамбылской области – 4,
в Карагандинской области – 6,
в Павлодарской области – 1,
в СКО – 2.
Всего в стране подтвержден 1 306 471 случай.
В Казахстане 48 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 10,
в Алматы – 34,
в Костанайской области – 1,
в Кызылординской области – 1,
в Павлодарской области – 2.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 328 человек.
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