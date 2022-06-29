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110 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

коронавирус Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации на 28 июня в Казахстане. Согласно данным, заболевших выявили в трех городах и семи областях страны, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 29,

  • в Алматы – 56,

  • в Шымкенте – 7,

  • в Акмолинской области – 2,

  • в Алматинской области – 1,

  • в Атырауской области – 2,

  • в Жамбылской области – 4,

  • в Карагандинской области – 6,

  • в Павлодарской области – 1,

  • в СКО – 2.

Всего в стране подтвержден 1 306 471 случай.

В Казахстане 48 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 10,

  • в Алматы – 34,

  • в Костанайской области – 1,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Павлодарской области – 2.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 328 человек.

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