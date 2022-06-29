110 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Фото: Zakon.kz

В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации на 28 июня в Казахстане. Согласно данным, заболевших выявили в трех городах и семи областях страны, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 29,

в Алматы – 56,

в Шымкенте – 7,

в Акмолинской области – 2,

в Алматинской области – 1,

в Атырауской области – 2,

в Жамбылской области – 4,

в Карагандинской области – 6,

в Павлодарской области – 1,

в СКО – 2. Всего в стране подтвержден 1 306 471 случай. В Казахстане 48 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 10,

в Алматы – 34,

в Костанайской области – 1,

в Кызылординской области – 1,

в Павлодарской области – 2. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 328 человек. Читайте также Топ-5 напитков, от которых стоит отказаться в жару СМИ: Оспа обезьян мутирует в 12 раз быстрее, чем предполагалось Едем на море: идеальный для ребенка купальник посоветовала педиатр

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