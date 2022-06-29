Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане продлят госрегулирование розничных цен на сжиженный газ

госрегулирование цен на сжиженный газ продлят Фото: freepik
Агентство по защите и развитию конкуренции подготовило изменения в приказ «О введении временного государственного ценового регулирования на реализацию сжиженного нефтяного газа», передает Zakon.kz.

В проекте предусмотрено введение временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа.

Вместе с тем, учитывая, что торги сжиженным нефтяным газом через электронные торговые площадки в настоящее время не проводятся, предлагается отменить временное государственное ценовое регулирование на оптовую реализацию сжиженного нефтяного газа через электронные торговые площадки.

Планируется, что приказ будет введен в действие с 1 января 2023 года.

Как отмечается в обосновании, приказом Агентства от 5 января 2022 года в стране введено временное государственное ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа с автогазозаправочных станций с установлением предельных цен от 50 до 70 тенге за литр в зависимости от региона.

Однако срок действия приказа истекает в июле 2022 года.

В условиях свободного ценообразования на розничном сегменте рынка сжиженного нефтяного газа имеются риски резкого повышения цен и как следствие – возникновения социальной напряженности в обществе. В этой связи предлагается продлить ценовое регулирование розничной реализации СНГ с автогазозаправочных станций до конца текущего года.АЗРК

В связи с чем по предложению правительства 28 июня 2022 года Парламент принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования», которым исключен общий срок применения временного государственного ценового регулирования из статьи 119 Кодекса (данная норма вводится в действие с 1 июля 2022 года).

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 13 июля.

Читайте также

Стал известен этнический состав населения Казахстана

Компанию по строительству ГПЗ на Кашагане передадут в госсобственность

Сроки модернизации комплекса на Байконуре сдвинули на конец 2022 года

Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан, погода на 29 июня, Казгидромет
Очень сильная жара, град и шквал ожидаются в Казахстане 29 июня
аким Алматы обратился к горожанам
Ерболат Досаев обратился к алматинцам
Совет по управлению Международным финансовым центром Астана
Токаев: Простые казахстанцы должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
одиночество гороскоп советы
Названы причины одиночества каждого знака зодиака
засуха
В трех областях Казахстана в июле ожидается засуха
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
восточный гороскоп для всех знаков зодиака на июль
Знакомства, прибыль и карьерный рост: опубликован восточный гороскоп на июль
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления