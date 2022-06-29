В Казахстане продлят госрегулирование розничных цен на сжиженный газ

Агентство по защите и развитию конкуренции подготовило изменения в приказ «О введении временного государственного ценового регулирования на реализацию сжиженного нефтяного газа», передает Zakon.kz.

В проекте предусмотрено введение временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа.

Вместе с тем, учитывая, что торги сжиженным нефтяным газом через электронные торговые площадки в настоящее время не проводятся, предлагается отменить временное государственное ценовое регулирование на оптовую реализацию сжиженного нефтяного газа через электронные торговые площадки.

Планируется, что приказ будет введен в действие с 1 января 2023 года.

Как отмечается в обосновании, приказом Агентства от 5 января 2022 года в стране введено временное государственное ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа с автогазозаправочных станций с установлением предельных цен от 50 до 70 тенге за литр в зависимости от региона.

Однако срок действия приказа истекает в июле 2022 года.

В условиях свободного ценообразования на розничном сегменте рынка сжиженного нефтяного газа имеются риски резкого повышения цен и как следствие – возникновения социальной напряженности в обществе. В этой связи предлагается продлить ценовое регулирование розничной реализации СНГ с автогазозаправочных станций до конца текущего года. АЗРК

В связи с чем по предложению правительства 28 июня 2022 года Парламент принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования», которым исключен общий срок применения временного государственного ценового регулирования из статьи 119 Кодекса (данная норма вводится в действие с 1 июля 2022 года).

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 13 июля.