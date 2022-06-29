Наказание за вырубку леса ужесточат в Казахстане

Увеличение штрафов и перевод в категорию преступлений незаконной вырубки деревьев и кустарников. Эти нормы предусмотрены в рассмотренных на пленарном заседании Мажилиса РК поправках в КоАП, УК и УПК РК по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения, передает Zakon.kz.

Представляя в первом чтении поправки, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев сообщил, что проекты закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам усиления административной ответственности за экологические нарушения» и «О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РК по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения» разработаны в соответствии с поручением главы государства, данным 1 сентября 2020 года в рамках Послания народу Казахстана .

По словам главы ведомства, для защиты национальных парков и других природных богатств Казахстана проектами законов предусматривается внесение ряда дополнений и изменений.

Например, в Кодекс РК об административных правонарушениях в связи с тем, что Казахстан является малолесистым — всего 5% от общей площади, для сохранения лесов необходимо усилить ответственность лесопользователей.

Законопроектом предлагается в части 2 ст. 368 КоАП «Нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины, добычи живицы и древесных соков, второстепенных лесных материалов» увеличить размер штрафов за деяния, совершенные на особо охраняемой природной территории. Также в связи с актуальной проблемой засорения национальных парков твердо-бытовыми отходами увеличен размер штрафов за уничтожение или повреждение лесной фауны, а также повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда. Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев

По его данным, в последние годы резко возросло количество случаев нарушения порядка пребывания физлиц на отдельных видах особо охраняемых природных территорий. Если в 2017 году совершено всего 41 правонарушение, то в 2020 году, несмотря на пандемию, более 900 лиц привлечены к ответственности. В связи с этим законопроектом предусмотрено увеличение размера штрафа с 2 до 5 МРП.

Кроме того, он добавил, что в настоящее время за нарушение режима особо охраняемых природных территорий в КоАП ответственность не предусмотрена, однако предусмотрена в УК РК - ст. 342, поэтому КоАП дополнен новой ст. 380-1 «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий».

Ответственность по этой статье наступает в случае нарушения режима особо охраняемых природных территорий, причинившего значительный ущерб. Данная статья будет распространяться на случаи нарушения режима ООПТ, но в отсутствие признаков уголовно наказуемого деяния.

Касательно изменений и дополнений в УК РК, то здесь с учетом динамики вырубки леса предусматривается снижение значительного ущерба со 100 до 50 МРП; крупного ущерба со 1000 до 500 МРП. При этом показатель особо крупного ущерба остался без изменений и составляет 2000 МРП. Также в ст. 324, 325 , 326, 328, 329, 330 и 333 термин «экологический ущерб» заменен на «ущерб», так как термин «экологический ущерб» не имеет юридического определения в уголовном праве. Формулировки, касающиеся определения общественно-опасных последствий, в УК закреплены как «крупный ущерб и крупный размер» и «особо крупный ущерб и особо крупный размер». Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев

Помимо этого, для ужесточения ответственности экологического ущерба предлагаются следующие изменения в УК РК:

В ст. 332 «Порча земли» предусмотрен более строгий вид наказания за причинение ущерба на особо охраняемой природной территории. В ст. 334 «Самовольное пользование недрами» для обеспечения неотвратимости наказания и повышения качества профилактики незаконной добычи недр часть 1 переведена из разряда уголовных проступков в преступление, и ужесточена санкция путем внедрения меры наказания в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Санкция части 2 этой же статьи также изменена путем ужесточения наказания в виде лишения свободы с 3 до 4 лет. Внесены изменения в диспозицию части 1, а именно, снижен порог причиняемого размера ущерба для образования состава уголовного правонарушения, то есть с крупного размера до значительного ущерба. В части 3 предлагается предусмотреть более строгий вид наказания за причинение особо крупного ущерба на особо охраняемой природной территории. При незаконной порубке деревьев виновным лицам назначались общественные работы или небольшие штрафы. В связи с этим в ст. 340 «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников» внесены изменения в части перевода данного нарушения из разряда проступка в категорию преступлений. В ст. 342 «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий» усилена часть 1 и дополнена частями 3 и 4, с разделением на квалифицирующие признаки, а также предусмотрена ответственность за деяния, повлекшие причинение особо крупного ущерба.

В Уголовно-процессуальный кодекс:

Внесены изменения в ст. 187 «Подследственность», предусматривающие, что причинение особо крупного ущерба, относящееся к категории тяжких преступлений будут рассматриваться органами следствия. В ст. 334 Уголовного кодекса часть первая переводится из категории проступков в преступления средней тяжести, при этом в части первой из крупного ущерба предлагается перевести в значительный, а в части второй из особо крупного ущерба в крупный ущерб. В связи с этим части первая и вторая будут расследоваться в форме дознания. Ст. 342 дополняется частью третьей, предусматривающей причинение крупного ущерба. В связи с этим данная часть будет рассматриваться в форме дознания. Части вторая и третья ст. 340 переведены из протокольной формы в дознание, в связи с переводом из уголовного проступка в преступление средней тяжести.

В заключение глава Минэкологии отметил, что принятие проектов законов не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий.