Стал известен этнический состав населения Казахстана

Министерство информации и общественного развития подготовило проект концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2026 года, в которой представлен этнический состав населения республики, сообщает Zakon.kz.

Так, на 1 января 2022 года в Казахстане насчитывалось 19 млн 122 тыс. человек, из которых наибольший процент составляли казахи (69,03%).

Кроме того, в стране проживает 18,47% русских, узбеков 3,29 %, уйгуров 1,5%, украинцев 1,3%, татар 1,06%, немцев 0,92%, турок 0,61%, корейцев 0,57%, азербайджанцев 0,61%, дунган 0,40%, белорусов 0,26%, таджиков 0,27%, курдов 0,25%, чеченцев 0,18%, поляков 0,15%, башкир 0,09%, представители других этносов составляют 1,04%.

Как отмечается, в целом данные статистики по народонаселению на 2018-2020 годы показывают устойчивую тенденцию увеличения населения страны. Так, за последние три года численность населения страны увеличилась на 2,6%.

В документе также говорится, что в Казахстане сохраняется «базовое ядро» стабильности в межэтнических отношениях на уровне 94%.

Идею полиэтничности разделяют 88,3% наших граждан. 93,7% населения республики положительно относится к представителям других этносов.

Граждане в целом поддерживают государственную политику по сохранению межэтнического согласия, и уровень такой поддержки составляет 85,9%, говорится в документе.

Вместе с тем указывается, что в стране намечается усложнение динамики этносоциальных процессов, связанных с миграцией, изменением половозрастного состава населения, размещением этносов внутри страны и усилением этнодемографической специфики различных регионов.

Кроме того, в информационном поле наблюдается определенное распространение негативных мировоззренческих установок о состоянии межэтнической ситуации в стране, которые могут негативно влиять на межэтнические отношения среди казахстанских граждан.

Наряду с широким освещением межэтнического мира и единства в стране отмечается существование «языка вражды», недобросовестных интерпретаций межэтнической ситуации в стране.

На этом фоне проведенный контент-анализ социальных сетей показывает увеличение межэтнического дискурса в них, отмечают в МИОР.

В концепции также представлено видение развития АНК.

Так, говорится, что Ассамблея будет содействовать дальнейшему укреплению в Казахстане интегрированной гражданской общности с признанием многообразия культур, языков, традиций народа, способствовать консолидации и единению общества вокруг приоритетов развития страны.

В первую очередь Концепция призвана обеспечить функционирование Ассамблеи как одного из ключевых идеологических механизмов обеспечения политики мира и согласия в казахстанском обществе.

В ее задачи также входит организация системной работы по разъяснению и реализации в обществе принципов государственной политики в сферах интеграции этносов, развития казахстанской идентичности и общенационального единства, обеспечения мира и согласия в обществе.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 июля 2022 года.