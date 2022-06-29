Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Краснокнижные чайки тысячами гибнут в Атырауской области

гибель птиц исследование Атырауская область Фото: пресс-служба Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК
26 июня 2022 года на территории Государственного природного резервата «Акжайык» инспекторами учреждения выявлен факт гибели птиц. Причины гибели птиц выясняются, сообщает Zakon.kz.
При осмотре участка было зафиксировано более тысячи тушек чеграв, более 1200 тушек черноголовых хохотунов и 300 тушек хохотуний. Пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК

Отмечено, что из перечисленных видов черноголовый хохотун занесен в Красную книгу Казахстана.

У павших чаек (трех черноголовых хохотунов и двух хохотуний) были взяты необходимые пробы для дальнейшего исследования.Пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК

Министр экологии Сериккали Брекешев в кулуарах Мажилиса прокомментировал массовую гибель краснокнижных чаек.

Да, такая ситуация действительно имеет место быть. На сегодня соответствующими инспекциями были отобраны анализы и пробы у погибших птиц. Сейчас проводится экспертиза, по результатам которой будут вынесены какие-то результаты.Сериккали Брекешев

По его словам, на место выезжали представители министерства.

Читайте также

Минэкологии планирует провести исследование на Каспии из-за массовой гибели птиц и животных

Сколько сайгаков попадут под отстрел в Казахстане

Редкого хищника вновь зафиксировала фотоловушка в Алматинской области

Анастасия Московчук
МЭГПР РК Атырауская область Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан, погода на 29 июня, Казгидромет
Очень сильная жара, град и шквал ожидаются в Казахстане 29 июня
самые населенные людьми страны
Топ-10 стран мира по численности населения
засуха
В трех областях Казахстана в июле ожидается засуха
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
восточный гороскоп для всех знаков зодиака на июль
Знакомства, прибыль и карьерный рост: опубликован восточный гороскоп на июль
аким Алматы обратился к горожанам
Ерболат Досаев обратился к алматинцам
бокс
Какой вид спорта подходит представителям разных знаков зодиака
Совет по управлению Международным финансовым центром Астана
Токаев: Простые казахстанцы должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления