Краснокнижные чайки тысячами гибнут в Атырауской области

Фото: пресс-служба Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК

26 июня 2022 года на территории Государственного природного резервата «Акжайык» инспекторами учреждения выявлен факт гибели птиц. Причины гибели птиц выясняются, сообщает Zakon.kz.

При осмотре участка было зафиксировано более тысячи тушек чеграв, более 1200 тушек черноголовых хохотунов и 300 тушек хохотуний. Пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК

Отмечено, что из перечисленных видов черноголовый хохотун занесен в Красную книгу Казахстана.

У павших чаек (трех черноголовых хохотунов и двух хохотуний) были взяты необходимые пробы для дальнейшего исследования. Пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК

Министр экологии Сериккали Брекешев в кулуарах Мажилиса прокомментировал массовую гибель краснокнижных чаек.

Да, такая ситуация действительно имеет место быть. На сегодня соответствующими инспекциями были отобраны анализы и пробы у погибших птиц. Сейчас проводится экспертиза, по результатам которой будут вынесены какие-то результаты. Сериккали Брекешев