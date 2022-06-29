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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ашхабад

Токаев прибыл в Ашхабад Фото: скриншот видео
Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Туркменистана с рабочим визитом прибыл в Ашхабад для участия в шестом саммите глав прикаспийских государств, передает Zakon.kz.
В рамках визита лидер Казахстана проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и бывшим президентом, председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.Пресс-служба президента РК

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Бердымухамедов Гурбангулы Токаев Касым-Жомарт Ашхабад Казахстан Туркменистан
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