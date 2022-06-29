Присваивать ИИН новорожденным предложила депутат

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Екатерина Смышляева высказала предложение по присвоению детям ИИН сразу после рождения, передает корреспондент Zakon.kz.

Обращаясь к главе правительства с депутатским запросом, депутат отметила, что в последнее время часто появляются тревожные новости о новорожденных в мусорных контейнерах, детях-маугли и других вопиющих случаях жестокого обращения и преступлениях против детей.

Все жертвы, как правило, не документированы. На днях была раскрыта деятельность целого интернет-портала по торговле новорожденными детьми. Как такое стало возможным в правовом государстве? Безусловно, были нарушены законы о браке и семье, средствах массовой информации. Имел место факт торговли людьми. По всем этим противоправным действиям уже проводится соответствующая проверка. Депутат Екатерина Смышляева

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При этом депутат отметила, что отследить в этой цепочке все причинно-следственные связи крайне сложно, когда ребенок рожден физически, но не рожден юридически.

Такой пробел заложен в самой процедуре регистрации. ИИН присваивается новорожденному не по факту рождения, а только после того, как родители дадут имя и заявят о регистрации. При этом процедура проходит через три информационные системы – медицинский регистр (фиксируются пол, дата рождения и ФИО матери), база Министерства юстиции (ЗАГС) и информсистема Министерства внутренних дел РК. Именно последняя и генерирует ИИН новорожденного. Однако ребенок после рождения до момента регистрации имени может месяцами не иметь «цифрового следа». Есть примеры, когда акты регистрации вообще не происходили. При этом именно через ИИН происходит интеграция в системе госуслуг и рождение ребенка как субъекта правоотношений и защиты. Екатерина Смышляева

По ее словам, именно такие юридически сразу не оформленные дети очень часто вовлекаются в криминальные схемы торговли людьми и преступления против них.

Имея в руках цифровые инструменты учета, не позволять ребенку «родиться» в информационных системах сразу после факта физического рождения и получить защиту государства – это такая же преступная халатность, как нарушение вышеперечисленных законов. В связи с этим считаем необходимым присвоение ИИН ребенку обеспечить в момент его рождения. Для этого администраторам процесса регистрации следует выработать консолидированную позицию по данному вопросу в части распределения функций и ответственности. Также требуется модернизировать свои информационные системы для соответствующей интеграции. Екатерина Смышляева

В заключение она выразила готовность депутатского корпуса обеспечивать правовое сопровождение этого процесса.