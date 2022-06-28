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Младенцев продавали на одном из казахстанских сайтов

прокуратура Алматы Фото: pixabay
Некоторые молодые женщины хотели отказаться от своих новорожденных детей и предлагали их «приобрести» через сайт. Также были опубликованы массовые объявления людей, которые желают усыновить детей, передает Zakon.kz.
Согласно ст. 196 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» рождение найденного, брошенного (отказного) ребенка должно быть зарегистрировано по заявлению органов внутренних дел, органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, администрации организации образования или медицинской организации, в которую помещен ребенок, не позднее семи суток со дня обнаружения, отказа или оставления. Прокуратура города Алматы

В соответствии с п. 4 ст. 2 закона «О средствах массовой информации» использование средств массовой информации в целях совершения уголовных и административных правонарушений запрещается.

Прокурор Алатауского района обратился в суд с заявлением о признании сайта незаконным и прекращении его деятельности на территории Казахстана. Судом заявление надзорного органа удовлетворено.

Материалы направлены в правоохранительные органы для проведения проверки на предмет совершения преступления, предусмотренного ст. 128 УК РК «Торговля людьми».

За уголовное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества. 

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Ирина Лукичева
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