Топ-10 самых опасных животных на планете

Дикая природа с ее обитателями живет по своим законам. Здесь правят звериные инстинкты и происходит естественный отбор. В итоге выживает сильнейший. Рейтинг самых опасных животных в мире — в материале Zakon.kz.

Носорог

Фото: pexels

Носорога называют одним из самых опасных животных в мире. Он имеет длинный и острый рог. Взрослый самец черного носорога может достигать веса в три тонны. Задавить своей массой противника ему ничего не стоит. Так, жертвами носорогов становятся нескольких десятков человек в год.

Волк

Фото: pexels

Эти хищники обитают на всей территории Евразии, а также Северной Америки. Волк, безусловно, опасное и хищное животное для человека. Опасность заключается не только в том, что он может загрызть человека, но и в том, что волки могут быть переносчиками бешенства.

Волки нападают на человека, если у них ограничены ресурсы пищи. Либо в связи с ростом их численности. Или когда животное заражено бешенством.

Имея огромные клыки и когти, волк нападает на крупных животных, таких как лоси, олени, лошади, коровы. В еде предпочтение отдает млекопитающим средних размеров и птице.

Медведь

Фото: pexels

В мире насчитывается восемь видов этого огромного хищного животного. Медведи обитают на всех континентах земного шара — в Азии, Южной и Северной Америке, Европе.

Самыми свирепыми из всех видов считаются бурый и полярные медведи. В основном медведи всеядные, чего не скажешь о полярных представителях млекопитающих. Они едят всех животных и даже могут напасть на человека. Медведь развивает скорость 60 км/час, поэтому бежать от него бесполезно.

Бегемот

Фото: pexels

Бегемот с виду ленивое и безобидное животное. Однако в истории немало случаев нападения на людей. Огромное животное переворачивает лодки, а пассажиров запросто задавит своей тушей. Бегемот нападает на людей без особой причины. Нередко в пасть бегемота попадают антилопы и крокодилы.

Белая акула

Фото: pexels

Акула обитает во всех океанах, а также в Средиземном и Японских морях. Именно этот вид акул считается самым опасным и кровожадным. Размеры хищника могут достигать 12 метров в длину.

Если вы окажетесь на берегу океана, будьте начеку. Белых акул еще называют акулы-людоеды. В меню белой акулы могут входить тюлени, дельфины и мелкие киты, а также другие морские гады. Конечно, человечина в ее рационе – это лакомый кусок, акула чует кровь человека на огромном расстоянии.

Белые акулы находятся на грани исчезновения, их осталось порядка 3500 особей.

Крокодил

Крокодил – это хищная водная рептилия. В дикой природе насчитывается порядка 23 видов. Они обитают на всех континентах, кроме Европы и Антарктиды.

Всего насчитывается 23 вида этих животных. К наиболее опасным относят инильского и гребнистого крокодила. Они всеядны. А человек для них — это удачная добыча. На счету у этой рептилии ежегодно сотни человеческих жизней.

Ядовитые змеи

Фото:pexels

Самыми опасными среди змей являются. Длина ее тела достигает двух метров. Обитает она в центральной части Австралии. Смертельной дозой яда являются 30 мг.

Ее яд называется тайпаксин – это признанный сильнейший токсин, а его действие заключается в асфиксии и параличе мозга и мышц. Несмотря на это, летальных случаев от укуса тайпана не зафиксировано.

Египетская кобра представляет наибольшую опасность. Ее железы выделяют невероятный по силе яд, способный за пару часов убить человека. Слон погибает от укуса египетской кобры всего за три часа. Яд вызывает паралич дыхательной системы – жертва погибает от мучительного удушья.

Слон

Фото: pexels

Слон представляет опасность для человека не потому что он хищник, а больше из-за своей мощи и силы. Ежегодно это животное способно убить около 500 человек. Слоны обычно наиболее опасны в период брачных игр, как раз в это время уровень тестостерона возрастает в 60 раз.

Их агрессия проявляется именно вследствие жестокого отношения человека к этим на первый взгляд безобидным животным. Они нападают на людей, как бегемоты, в основном без видимой причины.

Лев

Фото: pexels

Лев – это самый опасный хищник из разряда семейства кошачьих. Во время охоты разгоняет скорость 50 км/час. Этот царь зверей способен в пасти нести тушу целой коровы и при этом одновременно перепрыгивать через высокое ограждение. В Кении известен случай, когда жертвой этого животного стали 135 человек.

Новость по теме Укус паука: возможно ли нашествие каракуртов в Алматы

Обезьяны

Фото: pexels

Считается, что этим приматам лучше не смотреть в глаза и не показывать зубов, так как эти животные воспринимают это как проявление агрессии.

Известно, например, что взрослый шимпанзе сильнее человека в два-три раза. И этой силы вполне достаточно, чтобы нанести серьезный вред здоровью.

Самец горной гориллы весит более 200 килограммов, достигает в высоту порядка 1,7 метра. Лапы горилл примерно на 30 см длиннее человеческих ног.

Одним словом, не стоит вступать в схватку и мериться силой с этими животными.