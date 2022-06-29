Укус паука: возможно ли нашествие каракуртов в Алматы

Насколько вероятно пострадать от укуса каракурта в Алматы, и как помочь в случае, если ядовитый членистоногий все-таки укусил – в материале Zakon.kz.

Как рассказали специалисты РГП «Институт зоологии» КН МОН РК, вероятность пострадать от укуса паука в Алматы очень низка.

Несмотря на то, что подавляющее большинство пауков являются ядовитыми (то есть имеют ядовитый аппарат и яд, с помощью которых охотятся и защищаются), видов, которые могли бы действительно представлять опасность для здоровья и жизни человека не так много, – отмечают специалисты.

В Казахстане таковыми следует считать двух представителей рода черных вдов (Latrodectus), а именно каракурта (Latrodectustredecimguttatus) и белого каракурта (Latrodectuspallidus).

Отмечается, что укусы остальных видов пауков не представляют серьезной опасности для здоровья и жизни человека. Исключением могут быть лишь редкие случаи, когда укушенный человек имеет ярко выраженную аллергическую реакцию на какие-либо компоненты ядов пауков.

В таких редких случаях может случиться анафилактический шок. При этом стоит отметить, что такая реакция возможна не только на укусы пауков, но также и других членистоногих, обладающих ядовитым аппаратом и ядом (осы, пчелы, некоторые виды муравьев, клопы и т.д.), – добавили в институте.

Зоологи подчеркнули, что в Алматы опасных для жизни и здоровья человека пауков нет. Крайне редко, в годы массового размножения, регистрируются случаи обнаружения каракурта в черте города и на его окраинах.

Также, фиксируют случаи проникновения каракуртов в город, например, при заготовке и торговле саксаулом, отдыхе на дикой природе. Как уточняют эксперты, обычно эти пауки случайно попадают в мегаполис вместе с древесиной и личными вещами.

Следует отметить, что каракурт не может прижиться в Алматы, поскольку для его успешного существования, а главное размножения и выживания потомства в городе нет подходящих климатических условий, так как этот паук тяготеет к пустынной и полупустынной зонам. В Алматы же для него слишком высокий уровень влажности, что препятствует выживанию пауков и их потомства. К слову, эта тенденция может измениться из-за опустынивания и климатических изменений, тогда город может столкнуться с засильем каракурта как это можно наблюдать в США и Австралии. И здесь стоит добавить, что сокращение зеленых насаждений в городе будет способствовать этому процессу. РГП «Институт зоологии» КН МОН РК

Зоологи объяснили, как распознать ядовитые виды, отметив, что существуют очень похожие особи, которые схожи с опасными пауками, но не представляют угрозу для человека.

Пауки широко распространены в природе, это вторая группа членистоногих по обилию видов после насекомых. Они встречаются повсеместно: в горах, лесах, пустынях, парках и скверах, даже в домах. Виды, обитающие в жилищах называются синантропами, иными словами сожителями.

Фото предоставлено институтом зоологии

Среди синантропных видов есть пауки, напоминающие каракурта, их называют еще ложными каракуртами – это представители рода Steatoda. Несмотря на внешнее сходство со своим опасным сородичем, они не представляют собой серьезную угрозу здоровью человека. РГП «Институт зоологии» КН МОН РК

Чтобы обезопасить себя и своих родных нужно понимать, где можно повстречаться с потенциально опасными членистоногими. Местом обитания каракурта является пустынная местность. Его можно встретить за пределами города, в излюбленных местах отдыха алматинцев. Это ущелье Чарынского каньона, окрестности Капчагайского водохранилища, каньоны реки Или и в других степных зонах.

По словам специалистов, распознать каракурта несложно. Взрослые самки имеют полностью черный окрас, их брюшко размером с лесной орех. Этот паук отличается от «ложного каракурта» тем, что последние – мельче, и всегда имеют рисунок на верхней стороне брюшка белого или белого с красноватым оттенком. У взрослых самок каракурта рисунок отсутствует. Молодь каракурта и взрослые самцы специфического окраса: на брюшке видны белые пятна с красноватой окантовкой. Они неопасны, так как не могут прокусить кожу человека.

Фото предоставлено институтом зоологии

Каракурты живут в жарких, засушливых биотопах, строят логова в местах, обеспечивающих локальную защиту от солнечных лучей: в норах грызунов, под крупными камнями, в основании кустарниковых и древесных растений, в расщелинах скал, на свалках строительного и бытового мусора и иных местах, создающих защиту от неблагоприятного внешнего воздействия. РГП «Институт зоологии» КН МОН РК

Ученые напоминают, что сами пауки не имеют особенности нападать на людей, так как человек не является объектом его охоты. Укусы чаще всего происходят тогда, когда каракурта случайно сдавливают и он вынужден обороняться. Поэтому, проводя отдых в местах дикой природы, или находясь на охоте и рыбалке, оставляя вещи или обувь на земле, необходим, перед тем, как надеть – обязательно проверить. Кроме того, стоит быть внимательным располагаясь на ночлег вне палатки.

Туристу необходимо знать, что у каракурта существует два пика сезонных миграций: «большой» (наиболее массовый) и «малый» (умеренный). Сроки их могут варьировать в зависимости от погодно-климатических условий и наступать в разное время в различных регионах страны.

На большей территории Казахстана первый пик приходится на третью декаду мая – вторую декаду июня. В это время каракурты ищут себе постоянные, защищающие от солнечного тепла укрытия. В этот период наблюдается наибольшее число укусов людей и сельскохозяйственных животных. Наступлению интенсивной миграции предшествуют несколько очень жарких дней, когда температура почвы резко повышается и самки вынужденно покидают весенние гнезда в поисках постоянных убежищ. Второй пик миграции приходится на вторую-третью декаду июля, однако встречаемость свободно путешествующих пауков ниже, и составляет примерно 1/5 часть от первого пика. Миграция происходит в вечерние, ночные и утренние часы. РГП «Институт зоологии» КН МОН РК

Чтобы минимизировать вероятность встречи с каракуртом, необходимо:

Не путешествовать в одиночку; Иметь с собой коробок спичек для прижигания укуса каракурта; Располагаясь на ночлег в дикой природе не спать на земле, отдых предпочтительно организовывать в палатке с пологом; Сняв верхнюю одежду и обувь, необходимо тщательно проверять перед тем, как надеть ее снова; Не оставлять после себя мусор, так как стихийные свалки предоставляют каракурту укрытия и условия для жизни; При обнаружении ни в коем случае не брать пауков в руки.

Если вас укусил ядовитый паук, в качестве экстренной помощи в полевых условиях действенным способом будет прижигание места укуса головкой горящей спички или любым другим горячим предметом, но сделать это нужно не позднее 2-3 минут после укуса.

В случае, если укус был обнаружен позднее, то необходимо срочно обратиться за медицинской помощью в больницу.

Перетягивать жгутом, надрезать место укуса, выдавливать яд – ни в коем случае нельзя, так как это лишь усугубит положение пострадавшего. Необходимо обеспечить человеку покой, давая обильное питье.

Укус каракурта имеет три важные особенности, которые необходимо знать для организации помощи пострадавшему:

Первая особенность следует из этимологии родового названия рода черных вдов, к которому относится каракурт Lathrodectus, от греческого – «кусающий скрытно».

Укус каракурта, как правило, происходит в темное время суток, очень часто во сне, не сопровождается существенными болевыми ощущениями, так как напоминает укол пером от подушки или сухой заостренной частью растения. Многие пострадавшие отмечают схожесть с укусом комара или легким ранением обычной швейной иглой. Место укуса обычно представлено небольшим покраснением, диаметром 1,5-3 мм, с двумя едва заметными следами прокола кожных покровов ядовитыми коготками хелицер (парного ранящего приспособления, служащего для инъецирования яда), расположенных на расстоянии 0,5-0,7 мм друг от друга. В месте укуса опухоли, как правило, нет. РГП «Институт зоологии» КН МОН РК

Как заметили зоологи, часто место укуса точно обнаружить не удается, поэтому очень важно, чтобы пострадавший мог как можно более точно указать на место укола, чтобы повысить вероятность его обнаружения.

Таким образом, укус каракурта отличается от укусов других ядовитых беспозвоночных (скорпионов, тарантулов, ос, многоножек и многих других), укус которых сопровождается сильной болью и острой местной реакцией в месте прокола, при отсутствии признаков общей интоксикации, при этом, считаются относительно безопасными для жизни взрослых здоровых людей – со временем болевые ощущения отступают и последствия укуса проходят.

Вторая важная особенность: каракурт, будучи придавленным человеком во сне, способен наносить неоднократные укусы, или совершать единичный укус с длительной экспозицией, в обоих случаях происходит кратное увеличение количества введенного в организм токсина.

За один укус каракурт расходует примерно 1/10-1/15 часть от имеющегося запаса яда и способен наносить 10-15 укусов подряд с примерно одинаковой токсичностью. Картина отравления, в зависимости от полученной дозы яда может сильно варьировать – от легкого недомогания до тяжелой интоксикации с остановкой дыхания. РГП «Институт зоологии» КН МОН РК

А третья особенность обусловлена нейротропным действием яда. Действующее вещество ядовитого секрета каракурта является Альфа-латротоксин, пресинаптический Кальций (Ca2+) каналообразующий нейротоксин. Оно вызывает полный блок нейромышечной передачи и обладает длительным, но обратимым центральным действием, не оказывающим местно-раздражающего эффекта.

Действие яда каракурта нарастает постепенно и симптомы носят характер общего отравления. Через 5-20 минут в области укуса появляется резкая боль, которая распространяется на все тело, иногда эти начальные симптомы отсутствуют, появляется ощущение «ползания мурашек» по всему телу. Возникают внезапные сильные боли в области поясницы, в суставах, в животе, грудной клетке. Пострадавший сильно потеет, лицо краснеет или приобретает синюшный окрас.

В случае интоксикации легкой и средней тяжести, дальнейшего ухудшения состояния может не происходить. Описанные симптомы проявляются 1-2 суток и проходят на 4-5 день.

В ряде случаев происходит дальнейшее развитие отравления, угрожающее жизни человека, и проявляющееся следующими симптомами: у пострадавшего наблюдается психомоторное возбуждение, при котором он не может длительное время находиться в одном положении, мечется и испытывает страх смерти, чувство удушья.

Но главную угрозу представляют симптомы поражения центральной нервной системы: гиперемия склеры глаз («глаза налитые кровью»), судороги, больной не может самостоятельно стоять, а при попытке это сделать — непроизвольно нагибается вперед.

Зоологи отмечают, что именно этот прием можно использовать для подтверждения диагноза отравления ядом каракурта, если нет возможности медицинского образования.

В особо тяжелых случаях, при отсутствии медицинской помощи, происходит остановка дыхания с летальным исходом.

Меры, которые необходимо предпринять при укусе каракурта:

1. Не паниковать, действовать четко и слаженно;

2. Прижечь место прокола головкой воспламеняющейся спички в течение 2-3 минут после укуса;

3. Найти укусившего паука или его остатки и поместить в сухую герметичную посуду;

4. Обратиться в скорую помощь, обязательно сообщить, что больной был укушен каракуртом, следовать инструкциям оператора;

5. Не применять для лечения пострадавшего алкоголь и седативные препараты;

6. Можно давать пить воду, небольшими порциями, с интервалами;

7. После госпитализации пострадавшего передать укусившего паука или его остатки врачу или связаться со специалистом-арахнологом для подтверждения факта укуса каракуртом (выслать фотографию паука специалисту);

Куда можно обратиться за медпомощью после укуса каракурта?

Как сообщили специалисты института зоологии, как правило, врачи-токсикологи имеют в своем арсенале противокаракуртовую сыворотку, применение которой очень действенно при отравлении ядом каракурта. Но, к сожалению, она может быть не во всех районных и областных больницах, а транспортировка пострадавшего до города бывает невозможна или даже опасна из-за состояния больного.

В таких случаях необходимо обращаться в медицинское учреждение ближайшего районного или областного центра, где окажут первую необходимую помощь. При выборе медицинского учреждения главным критерием является наличие отделения реанимации с аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ), так как наиболее грозное явление, наблюдаемое при интоксикации – остановка дыхания, – заключили зоологи.