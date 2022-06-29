Фальшивые доллары и психотропные вещества: дело направлено в суд
Фото: Zakon.kz
В Шымкенте дело по факту реализации фальшивых долларов и психотропных веществ направлено в суд. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, передает Zakon.kz.
Территориальным департаментом АФМ по Шымкенту завершено и направлено в суд уголовное дело по факту реализации поддельных денежных средств в сумме 9300 долларов (банкноты номиналом 100 долларов) и психотропных веществ в особо крупном размере.Пресс-служба АФМ РК
В агентстве уточнили, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения «в виде содержания под стражей».
В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде.Пресс-служба АФМ РК
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