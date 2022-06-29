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Неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстана 30 июня

погода в Казахстане на 30 июня, Казгидромет Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды по территории Казахстана на 30 июня: в стране ожидаются дожди с грозами, пыльная буря, шквал и усиление ветра, передает Zakon.kz.
На большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода: пройдут дожди с грозами, на севере, востоке град, на юге, юго-западе - пыльная буря. По республике ожидается усиление ветра, на юге - со шквалом.РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, сильная жара ожидается днем на большей части Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Туркестанской областей.

На большей части Кызылординской, Алматинской, на западе Абайской, на востоке Западно-Казахстанской, на западе, востоке Атырауской, на юго-западе Улытауской, на юго-востоке Карагандинской, на юге Жамбылской, в центре Павлодарской, на севере Туркестанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность, - добавили синоптики.

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Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на 30 июня – 2 июля: в Казахстане ожидаются сильные дожди, гроза, град, шквал, усиление ветра, понижение температуры воздуха и прохладная погода.

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