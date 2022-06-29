Неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстана 30 июня

Согласно прогнозу, сильная жара ожидается днем на большей части Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Туркестанской областей.

На большей части Кызылординской, Алматинской, на западе Абайской, на востоке Западно-Казахстанской, на западе, востоке Атырауской, на юго-западе Улытауской, на юго-востоке Карагандинской, на юге Жамбылской, в центре Павлодарской, на севере Туркестанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность, - добавили синоптики.