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Прохладу обещают казахстанцам в начале июля

Казахстан, прогноз погоды, Казгидромет Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды на 30 июня – 2 июля: в Казахстане ожидаются сильные дожди, гроза, град, шквал, усиление ветра, понижение температуры воздуха и прохладная погода, передает Zakon.kz.
В Казахстане ожидаются дожди с грозами, 1 июля на востоке, 2 июля на западе республики – сильные дожди, а также град, шквал, усиление ветра.РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, практически на большей части страны «ожидается понижение температуры воздуха и прохладная погода».

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Казгидромет Казахстан
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