Прохладу обещают казахстанцам в начале июля

Фото: unsplash

Синоптики предоставили прогноз погоды на 30 июня – 2 июля: в Казахстане ожидаются сильные дожди, гроза, град, шквал, усиление ветра, понижение температуры воздуха и прохладная погода, передает Zakon.kz.

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