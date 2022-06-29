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Стали известны участники финального этапа турнира «Қазақстан барысы»-2022

Казахша курес Финал 3 июля Фото: Instagram/qazaqkuresi.kz
3 июля в Нур-Султане пройдут республиканские соревнования по казакша курес «Қазақстан барысы»-2022. Из-за травмы данный турнир пропускает действующий победитель Даурен Нуралинов, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с традиционными правилами данных соревнований весной состоялись отборочные состязания среди палуанов сельских, районных, областных и городских уровней, а также среди представителей силовых структур. В общей сложности в этом отборе приняло участие около 5 тыс. спортсменов.

Казахша курес Финал

Фото: Instagram/qazaqkuresi.kz

Среди 36 борцов, получивших путевку в финал, есть уже известные на всю страну палуаны: Мухит Турсынов, Еламан Ергалиев, Ерасыл Кажыбаев и Галымжан Кырыкбаев. К сожалению, болельщики в финале не увидят Даурена Нуралинова, чемпиона 2021 года, который из-за травмы пропускает этот старт. Также на ковер Нур-Султана не выйдет Айбек Нугумаров, двукратный обладатель звания «Қазақстан барысы», он объявил о завершении карьеры.

Казахша курес Финал

Фото: Instagram/qazaqkuresi.kz

В связи с внесенными изменениями в правила в этом году турнир пройдет без очков «Бук». Призовой фонд «Қазақстан барысы» составил 25 млн тенге, победителю будут вручены Золотой пояс и переходящий золотой «тайтұяк».

За второе место – 5 500 000 тенге, бронзовый призер получит 1 800 000 тенге, победители, соответственно, будут награждены серебряными и бронзовыми поясами.

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