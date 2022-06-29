Как отметят День столицы в Нур-Султане

В честь 24-летия столицы Казахстана в городе Нур-Султане пройдет ряд праздничных мероприятий в период с 30 июня по 9 июля. Где провести праздничный досуг – в подборке сайта Zakon.kz.

В праздничную неделю пройдет открытие ряда социальных объектов, скверов, общественных пространств, более 80 дворовых территорий, сообщает акимат Нур-Султана.

Также горожане и гости столицы смогут посетить культурно-массовые мероприятия на любой вкус – концерты, спортивные турниры, выставки и многое другое.

30 июня в театре «Жастар» состоится открытие выставки художника Гульназым Умирзак, а также модный показ дизайнера Алтынбека Ермухан.

С 1 по 6 июля в этно-мемориальном комплексе «Атамекен» будет работать арт-выставка на тему «Пейзажи столицы».

Дирекция объединенных музеев в честь праздника организует сразу несколько экспозиций: с 1 по 8 июля – выставку «Ел тірегі – Елорда», с 1 по 5 июля – фотовыставку «Киелі менің Елордам». Днем 5 июля пройдет день открытых дверей «Әлем картасындағы жаңа елорда».

1 июля в 19:00 концерт, посвященный творчеству Батырхана Шукенова, «Твои шаги», он пройдет в Амфитеатре на набережной реки Есиль.

в 19:00 состоится концерт казахстанского бойзбендав Международном выставочном центре «EXPO».

С утра в Ледовом дворце «Барыс Арена» будет проходить республиканский турнир по қазақ күресі «Қазақстан барысы».

3 июля в 20:30 на площади Независимости, возле монумента «Қазақ елі», отметят Национальный день домбры.

В этот же день в 18:00 столичная филармония приглашает на праздничный концерт ко Дню столицы.

4 июля в 21:00 на сцене Амфитеатра с праздничным концертом «Астанамның таң самалы» выступят артисты отечественной эстрады и творческие коллективы.

С 4 по 6 июля в Центральном парке проведут фестиваль городской культуры «Mereke Street».

5 июля в 19:00 в концертном зале филармонии организуют вечер юмора «Әзіл әлемі».

5 июля в 19:00 Театр оперы и балета «Астана Опера» представит балеты серебряного века «Шопениана» и «Шехрезада».

5 и 6 июля на спортивном пространстве «Колизей» у монумента «Отан Ана» будет организован турнир по стритболу «Nur Sultan Cup».

С 5 по 9 июля театр «Астана Балет» приглашает посетить премьеру балета «Орфей и Эвридика».

Фото: Zakon.kz.

В День столицы, 6 июля, в 11:00 в Триатлон-парке начнется спортивное состязание «Elorda Tolqyny». В это же время на ипподроме «Казанат» наездники будут соревноваться по видам байги за Кубок столицы.

В 21:00 на сцене Амфитеатра выступит Улыкпан Жолдасов с программой «Ақ қанат – ақ құсым».

С 18:00 до 22:00 на парковке стадиона «Астана-Арена» пройдет традиционный Open air «Халықпен бірге».

Вечером того же дня в ЦКЗ «Казахстан» будет организован концерт «Далам менің», посвященный творчеству ансамбля «Дос-Мукасан».

8 июля в Амфитеатре состоится концертное представление «Люблю тебя, моя столица».

С 10:00 до 22:00 около «Барыс Арены» пройдет двенадцатичасовой Open air You Fest.