В ДТП погибли более 700 человек: МВД обратилось к казахстанцам

По данным Министерства внутренних дел Казахстана, с начала года в дорожных авариях погибли более 700 человек и пострадали около 7 тыс. В связи с этим МВД обратилось к казахстанцам с призывом соблюдать Правила дорожного движения, передает Zakon.kz.

С начала года в дорожных авариях погибли более 700 человек и получили травмы около 7 тыс. наших граждан. Ежедневно на дорогах страны гибнут до 10 человек и порядка 70 получают различные травмы, – говорится в сообщении, опубликованном на официальном ресурсе МВД РК.

По данным ведомства, только вчера за сутки по стране зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек погибли и 57 – травмированы.

Значительное число пострадавших – это дети и молодые люди до 40 лет. Это абсолютно невосполнимые потери для нас, для будущего страны. Анализ дорожных аварий указывает, что основными причинами их совершения остаются превышение скоростного режима, нарушение правил маневрирования, выезд на встречную полосу движения, опрокидывание, наезд на пешеходов. Председатель Комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов

Он напомнил, что «на дороге каждый участник дорожного движения отвечает за свою безопасность и за безопасность других».

Безобидный на первый взгляд переход пешеходом дороги в неположенном месте может обернуться трагедией. Превышение скорости может стать трагедией для целой семьи. Поэтому крайне важно соблюдать скоростной режим, а также безопасную дистанцию между автомобилями, которая поможет избежать аварии в случае неожиданного изменения ситуации на дороге. Атыгай Арыстанов

Как отметил глава комитета, «при управлении автомобилем нужно всегда быть пристегнутым ремнем безопасности и следить, чтобы были пристегнуты пассажиры».

Именно от личной дисциплинированности каждого участника дорожного движения зависит дорожная безопасность. Важно каждому осознать, что дорожно-транспортные происшествия наносят непоправимый ущерб. Это и потеря близких, инвалидность и психологические травмы. Атыгай Арыстанов