МВД Казахстана обратилось к водителям с важной информацией

Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к гражданам с призывом соблюдать правила дорожного движения и ограничения скорости, вводимые на зимний период в связи с усложнением погодных и дорожных условий, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 декабря сообщила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.

По ее словам, с наступлением зимы дорожная обстановка становится более опасной, и для сохранения жизни и здоровья участников движения совместно с владельцами автодорог вводятся сезонные ограничения скорости, а при необходимости – полное перекрытие трасс.

"В зимний период на автодорогах устанавливаются стационарные дорожные знаки 3.24 "Ограничение максимальной скорости". На трассах Астана – Щучинск и Астана – Темиртау дополнительно работают электронные табло – знаки переменной информации, которые позволяют снижать скорость только на период неблагоприятных условий, таких как буран или гололед", – пояснила Боранова.

Она подчеркнула, что такие знаки установлены в соответствии с государственными стандартами и обязательны к соблюдению наравне с другими требованиями ПДД.

Одновременно с этим комплексы фото- и видеофиксации автоматически переключаются на контроль установленного зимнего скоростного режима, включая среднюю скорость движения.

В МВД напомнили, что действующие меры принимаются для безопасности водителей и призвали граждан учитывать погодные изменения, быть внимательными на дорогах и строго соблюдать ограничения.

Ранее сообщалось, что мороз до -25°С, метели и ураганный ветер обрушатся на Казахстан в четверг, 11 декабря.

