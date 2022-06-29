Ситуация в Украине: Сирия признала «ЛНР» и «ДНР», Финляндию и Швецию пригласили в НАТО

Лидеры НАТО официально пригласили в альянс Финляндию и Швецию.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет поставлять военную и финансовую помощь Украине так долго, как это будет нужно.

На саммите НАТО в Мадриде Россию назвали «самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса».

Канада предоставит Украине гуманитарную помощь на 150 млн долларов.

США заморозили или заблокировали российских активов на $330 млрд за последние 100 дней, сообщил американский Минфин.

Госдума РФ приняла закон о контроле за иноагентами и законопроект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ.

Сирия приняла решение признать независимость самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявил МИД страны.

«Украина» – самое употребляемое слово в The New York Times в 2022 году. Его использовали в публикациях более 4,5 тыс. раз. Второе место занимает слово «Россия», которое упоминали 3,3 тыс. раз.

Взятый в плен американский наемник Александр Дрюке рассказал, что за участие в боевых действиях ему обещали $3,5 тыс. в месяц, но он их так не получил.

Госдума РФ одобрила во втором чтении проект закона о приостановке работы СМИ за распространение фейков.