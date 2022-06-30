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ВОЗ: Заболеваемость COVID-19 в мире выросла за неделю на 18%

ВОЗ, выросло количество заражений COVID-19 Фото: pxhere
За прошедшую неделю в мире коронавирусом заразилось свыше 4,18 млн человек, 8,5 тыс. человек стали жертвами вируса, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В ВОЗ отметили, что число случаев инфицирования и летальных исходов выросло за отчетный период на 18% и 3% соответственно, после наблюдавшейся с марта тенденции к снижению.

В еженедельном бюллетене организации отмечается, что «число новых случаев заболевания, регистрируемых за неделю, выросло <...> после тенденции к снижению, наблюдавшейся со времени последних пиковых значений в марте».

Наибольший рост числа заразившихся по сравнению с предыдущей неделей зарегистрирован в Восточном Средиземноморье (плюс 47%), Европе (плюс 33%) и Юго-Восточной Азии (плюс 32%). Вместе с тем заболеваемость заметно снизилась в Африке (минус 39%). Рост смертности зафиксирован в Восточном Средиземноморье (плюс 22%), Юго-Восточной Азии (плюс 15%) и Америке (11%). В то же время она снизилась в Западно-Тихоокеанском регионе (минус 6%), Европе (минус 5%) и Африке (минус 1%).

Набольшее число инфицированных за неделю зарегистрировано в США (701 855), далее следуют Германия (504 655), Бразилия (349 791), Италия (340 012) и Китай (333 926).

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