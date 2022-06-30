В Эквадоре повторно введен режим ЧП из-за протестов

Режим чрезвычайного положения в четырех провинциях Эквадора ввел президент республики Гильермо Лассо на фоне антиправительственных демонстраций, сообщает Zakon.kz.

Из-за демонстраций в стране остановлена работа топливного сектора, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу эквадорского правительства.

Президент разрешил задействовать армию и полицию для разблокировки работы топливного сектора регионов, которая оказалась заблокированной из-за протестов.

Президент республики Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в провинциях Асуай, Имбабура, Сукумбиос и Орельяна на 30 дней в связи с серьезными внутренними волнениями, — говорится в документе.

26 июня президент Эквадора Лассо отменил режим чрезвычайного положения, который вводился на территории страны из-за массовых акций протеста.