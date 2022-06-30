Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Эквадоре повторно введен режим ЧП из-за протестов

Режим ЧП Фото: Twitter/CONAIE
Режим чрезвычайного положения в четырех провинциях Эквадора ввел президент республики Гильермо Лассо на фоне антиправительственных демонстраций, сообщает Zakon.kz.

Из-за демонстраций в стране остановлена работа топливного сектора, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу эквадорского правительства.

Президент разрешил задействовать армию и полицию для разблокировки работы топливного сектора регионов, которая оказалась заблокированной из-за протестов.

Президент республики Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в провинциях Асуай, Имбабура, Сукумбиос и Орельяна на 30 дней в связи с серьезными внутренними волнениями, — говорится в документе.

26 июня президент Эквадора Лассо отменил режим чрезвычайного положения, который вводился на территории страны из-за массовых акций протеста.

Читайте также

Зеленский: Украина разорвет отношения с Сирией после признания ею ДНР и ЛНР

Константин Вноровский
Эквадор
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан, погода на 29 июня, Казгидромет
Очень сильная жара, град и шквал ожидаются в Казахстане 29 июня
самые населенные людьми страны
Топ-10 стран мира по численности населения
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
восточный гороскоп для всех знаков зодиака на июль
Знакомства, прибыль и карьерный рост: опубликован восточный гороскоп на июль
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
засуха
В трех областях Казахстана в июле ожидается засуха
Казахстан депутат рубль тенге ситуация
Ограничить покупку и продажу российского рубля обменными пунктами предложил мажилисмен
торги на бирже
Курс рубля превысил 9 тенге на торгах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления