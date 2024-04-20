В Эквадоре в результате засухи ввели режим ЧП из-за энергокризиса

Чрезвычайное положение на 60 дней по всей стране ввел Президент Эквадора Даниэль Нобоа. Причиной стал кризис в энергетическом секторе, сообщает Zakon.kz

По информации "Известий" в Эквадоре остановились ГЭС из-за засухи и снижения уровня воды в реках, также есть проблемы с поставками электричества из Колумбии.

Это привело к существенному дефициту электроэнергии.

Ранее 19 апреля сообщалось, что западная часть США столкнулась с самой суровой засухой за последние 1200 лет. Режим острой нехватки влаги сохраняется здесь последние 23 года.

Согласно прогнозам, в ближайшие десятилетия мегазасухи во всем мире станут более частыми и серьезными.







