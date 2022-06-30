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ДТП в Карагандинской области: 2 погибших и 8 пострадавших

Дорога Жараспай–Нура, двое погибших Фото: Instagram/patriotkaragandy
Трагедия произошла в Нуринском районе Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Погибли двое водителей, пострадали восемь человек. Из них семеро - дети, передает Instagram-канал @Патриот Караганды.

Лобовое столкновение произошло на дороге Жараспай – Нура.

Виновником полиция предварительно называет водителя Honda Odyssey. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Golf.

Предполагаемый виновник пoгиб сразу. А водитель Volkswagen Golf скончался в больнице.

Пассажиры Volkswagen Golf – 37-летняя и 33-летний супруги и их дети: 11, 8, 7, 6, 5, 3 и 2 лет, а также 19-летний брат женщины доставлены в больницу. Пресс-служба ДП Карагандинской области

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Константин Вноровский
Карагандинская область
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