ДТП в Карагандинской области: 2 погибших и 8 пострадавших

Трагедия произошла в Нуринском районе Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Погибли двое водителей, пострадали восемь человек. Из них семеро - дети, передает Instagram-канал @Патриот Караганды.

Лобовое столкновение произошло на дороге Жараспай – Нура.

Виновником полиция предварительно называет водителя Honda Odyssey. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Golf.

Предполагаемый виновник пoгиб сразу. А водитель Volkswagen Golf скончался в больнице.