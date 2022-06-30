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В Алматы объявят конкурс на должность руководителя Управления здравоохранения

конкурс на должность руководителя управления здравоохранения Фото: primerminister.kz
Акимат Алматы объявит конкурс на должность руководителя Управления здравоохранения. Об этом сказал аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Турксибского района, передает Zakon.kz.

С декабря 2020 года этот пост занимал Нариман Табынбаев.

Он был освобожден от должности в связи с переходом на позицию главного врача Центральной городской клинической больницы.

Напомним, 22 июня 2022 года также стало известно об увольнении заместителя руководителя Управления общественного здоровья Алматы. Лауру Мырзагали привлекли к дисциплинарной ответственности с запретом занимать государственные должности в течение трех лет.

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