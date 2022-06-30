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Более 300 лиц с ограниченными возможностями не смогли получить госпомощь по вине чиновников

госпомощь прокуратура Фото: Zakon.kz
В рамках анализа прокуратуры Карасайского района Алматинской области более 300 лиц с ограниченными возможностями по вине чиновников не смогли получить гарантированную государством помощь, сообщает Zakon.kz.
141 ребенок с ограниченными возможностями остался вне поля зрения и лишен прав на получение образования, тогда как государством должны приниматься меры по обеспечению таких лиц специальными учебными программами. Пресс-служба прокуратуры Карасайского района

Согласно законодательству, как отмечено в сообщении надзорного органа, местные госорганы обеспечивают санаторно-курортное лечение лиц с ограниченными возможностями в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.

Однако 51 человек с ограниченными возможностями не обеспечен санаторно-курортным лечением. Кроме того, 101 человек не обеспечен протезно-ортопедической помощью, техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, специальными средствами передвижения.Пресс-служба прокуратуры Карасайского района

Среди них 13 несовершеннолетних не получили гарантированные законодательством слуховые аппараты.

Всего в Карасайском районе проживают более 5 тысяч граждан, нуждающихся в особенной помощи.

Для защиты прав этих граждан прокуратурой района внесен акт прокурорского надзора, по результатам рассмотрения которого виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.Пресс-служба прокуратуры Карасайского района

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