В горах Алматинской области спасатели эвакуировали девушку, получившую травму

В Карасайском районе Алматинской области девушка 1999 года рождения, получив травму ноги, не смогла самостоятельно спуститься с горы и обратилась за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда добрались до пострадавшей в пешем порядке и оказали ей медицинскую помощь.

Затем на руках и на носилках 4,5 км несли девушку до автодороги.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Спустив таким образом туристку к подножью горы, спасатели передали ее бригаде Центра медицины катастроф для дальнейшей транспортировки в больницу.

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