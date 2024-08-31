В горах Алматинской области спасатели эвакуировали девушку, получившую травму
Фото: Zakon.kz
В Карасайском районе Алматинской области девушка 1999 года рождения, получив травму ноги, не смогла самостоятельно спуститься с горы и обратилась за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда добрались до пострадавшей в пешем порядке и оказали ей медицинскую помощь.
Затем на руках и на носилках 4,5 км несли девушку до автодороги.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Спустив таким образом туристку к подножью горы, спасатели передали ее бригаде Центра медицины катастроф для дальнейшей транспортировки в больницу.
29 августа группа из четверых молодых людей в возрасте 16-18 лет в связи с погодными условиями заблудилась в урочище Кок-Жайляу.
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