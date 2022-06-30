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В Казахстане хотят упростить процедуру назначения опекуна детям-сиротам

хотят упростить процедуру назначения опекуна Фото: unsplash
МОН РК подготовило изменения в Правила оказания государственных услуг в сфере семьи и детей, сообщает Zakon.kz.

В частности, в проекте приказа предусмотрена норма о том, что если несовершеннолетнему необходимо немедленно назначить опекуна или попечителя из числа родственников или отчима, мачехи, то органы опеки или попечительства смогут установить опеку или попечительство без прохождения психологической подготовки при условии прохождения им психологической подготовки в течение одного календарного года с момента приема ребенка на воспитание в семью.

Назначенным опекунам и попечителям нужно будет в течение года предоставить сертификат о прохождении психологической подготовки в управление образования.

Прием заявления и выдача результата оказания госуслуги осуществляются через:

  • Государственную корпорацию «Правительство для граждан»;

  • веб-портал «электронного правительства» egov.kz.

Госуслуга оказывается в течение 19 рабочих дней.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 15 июля.

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