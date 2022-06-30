Глава миссии МВФ не исключает, что Нацбанку придется ужесточить денежно-кредитную политику

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Казахстану Николя Бланше дал оценку денежно-кредитной политике Национального банка РК, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в ответ на усиливающееся инфляционное давление центральные банки во всем мире стремятся обеспечить стабильность цен и ужесточают свою денежно-кредитную политику.

В Казахстане повышение базовой ставки также позволило не «разогнать» инфляционную спираль и не допустить падения обменного курса нацвалюты и роста долларизации. Чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню и заякорить инфляционные ожидания, не исключено, что Национальному банку Казахстана может потребоваться и далее ужесточать денежно-кредитную политику, даже если подобные решения замедлят экономическую активность. Глава миссии МВФ по Казахстану Николя Бланше

Он отметил, что именно стабильность цен – это условие макроэкономической стабильности, устойчивого экономического роста и сохранения уровня жизни самых широких слоев населения.

Николя Бланше также высказался о режиме инфляционного таргетирования в Казахстане.

Он полагает, что Казахстан уже достиг определенных успехов в переходе к режиму инфляционного таргетирования.

При этом режиме целевой показатель центрального банка – это именно уровень инфляции, а не экономический рост, денежная масса или обменный курс. Так и Национальный банк Казахстана концентрируется на обеспечении стабильности цен в стране, что вкупе с гибким обменным курсом с 2015 года помогает работать с инфляционными ожиданиями и нивелировать внешнеэкономические шоки. Глава миссии МВФ в Казахстане Николя Бланше

В то же время, добавил он, переход к режиму инфляционного таргетирования пока не завершен: необходимо и далее диверсифицировать экономику, снижать долларизацию и ограничивать реактивность экономики в условиях внешнеэкономических шоков.

Есть существенный долгосрочный потенциал, и Стратегией денежно-кредитной политики Национального банка Казахстана до 2030 года предусматриваются комплексные решения для множества из этих проблем.

Что касается факторов и мер для экономического роста в Казахстане, то, по мнению главы миссии, меры фискальной политики могут, в теории, использоваться для поддержки внутреннего спроса и экономического роста, особенно в те периоды, когда высокая инфляция ограничивает возможности роста денежной массы.

Так обстоит дело и в Казахстане, где государственные расходы могут расти за счет увеличения нефтяных доходов. Конечно, в этом случае фискальная политика должна обеспечить баланс между поддержкой экономики, сохранением фискальной устойчивости и поддержанием макроэкономической стабильности. Глава миссии МВФ Николя Бланше

Он отметил, что в более долгосрочной перспективе для экономического роста имеют решающее значение структурные реформы, и это также справедливо для Казахстана, где государство сейчас играет доминирующую роль в экономике.

По словам главы миссии, необходимо улучшать деловой климат, продолжать переход к рыночной экономике, увеличивать диверсификацию и создавать новые рабочие места именно в частном секторе.

В этом контексте в Казахстане не следует пересматривать основной мандат центрального банка как гаранта ценовой стабильности. Национальный банк Казахстана с большей вероятностью добьется результатов, если для него будут прописаны четкие полномочия, будет высокий уровень доверия общества, а также если удастся заякорить инфляционные ожидания, – заключил Николя Бланше.