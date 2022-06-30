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Минтруда рассматривает возможность повышения пенсии в Казахстане

Казахстан, пенсия, повышение, рассмотрение Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова сообщила, что все расчеты и предложения по повышению пенсионных выплат уже предоставлены рабочей группе, передает корреспондент Zakon.kz.
Размер совокупной пенсии становится меньше, чем в предыдущие годы, потому что трудовой стаж маленький. В этой связи мы сейчас внесли предложение со своими расчетами по изменению параметров базовой и солидарной пенсии, чтобы можно было повысить.Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова

По словам министра, также рассматривается вопрос пенсионного аннуитета с учетом изъятия.

Напомним, 12 мая вышел закон, в рамках которого с 1 апреля с учетом пересмотра коридора инфляции на 2022 год размеры солидарных пенсий и социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) проиндексированы дополнительно на 4%. Размеры базовой пенсии и пособий также повышены на 4% в связи с изменением величины прожиточного минимума и месячного расчетного показателя.

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