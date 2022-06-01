С июня казахстанцы будут получать повышенные пенсии и пособия
Фото: Zakon.kz
Повышенную пенсию и пособия казахстанцы начнут получать с июня. Также в июне они получат доплаты за апрель и май, сообщает Zakon.kz.
12 мая вышел закон, в рамках которого с 1 апреля с учетом пересмотра коридора инфляции на 2022 год размеры солидарных пенсий и социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) проиндексированы дополнительно на 4%. Размеры базовой пенсии и пособий также повышены на 4% в связи с изменением величины прожиточного минимума и месячного расчетного показателя. Пресс-служба НАО «ГК «Правительство для граждан»
Согласно закону с 1 апреля установлено:
месячный расчетный показатель (МРП) – в размере 3180 тенге;
минимальная пенсия – 48 032 тенге;
прожиточный минимум (ПМ) – 37 389 тенге;
минимальный размер базовой пенсионной выплаты – 20 191 тенге.
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