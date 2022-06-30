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Общественный транспорт Актау обновлен на 100%

обновление транспорт Актау Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

Часть автобусов, курсирующих по областному центру, последний раз обновлялись в 2011 году. До 2020 года на городских автобусных маршрутах использовали устаревший транспорт.

Два года назад при поддержке акиматов Мангистауской области и Актау закуплено 18 новых автобусов для АО «НК «СПК «Каспий» по лизинговой программе АО «Банк Развития Казахстана» и запущены по маршрутам №3, №7.

Кроме того, в феврале 2021 года в целях модернизации городских маршрутов №5, №4 перевозчик по собственной инициативе приобрел 20 автобусов. Таким образом, было обновлено 70% автобусов общественного транспорта города.

Особенно остро стоял вопрос планируемого обновления автобусных маршрутов №2, №4. Для решения данной задачи при поддержке акиматов Мангистауской области и Актау подготовлено экономическое обоснование закупки 16 новых автобусов через АО «НК «СПК «Каспий», первые 20% оплачены из государственного бюджета. 12 автобусов прибыли в город в июне этого года.

Характеристики автобусов адаптированы к континентальному климату Мангистау.

Салон общественного транспорта оборудован системой кондиционирования и охлаждения воздуха, беспроводным Wi-Fi, валидаторами для онлайн-платежей, пандусами для инвалидов, а для безопасности пассажиров и водителя установлены 4 видеокамеры.

Одна наружная и три видеокамеры внутри автобусов подключены напрямую к Центру оперативного управления областного департамента полиции. Общественный транспорт рассчитан на 56 пассажиров.

Автобусы будут введены в эксплуатацию с 1 июля 2022 года, и тогда обновление общественного транспорта города составит 100%.

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