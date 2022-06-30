Ногаев прокомментировал инцидент с безработными, перекрывшими дорогу

На брифинге в СЦК аким Мангистауской области Нурлан Ногаев прокомментировал недавний инцидент с безработными, которые перекрывали дорогу, ведущую на предприятие «Мангистаумунайгаз», передает корреспондент Zakon.kz.

Основной акцент при выборе на работу работодателями, в частности, в нефтегазовой сфере, делается на жителей близлежащих районов и населенных пунктов. Вчерашний инцидент касался требования трудоустройства напрямую в нефтедобывающую организацию, чего невозможно сделать в силу того, что есть определенный алгоритм трудоустройства в нефтедобывающие компании. Этот алгоритм строго соблюдается. Есть нарекания по непрозрачности данного вопроса, есть вопросы несправедливого распределения. Нурлан Ногаев

При этом аким заверил, что в настоящее время принимаются меры по обеспечению прозрачности этого процесса.

Мы переводим это на электронный формат. Каждый желающий, кто вовлечен в этот алгоритм, может видеть реальную живую очередь и то, когда может подойти его очередь. Вчера почему произошел инцидент – «Мангистаумунайгаз» нашел возможность трудоустроить 102 человека. Из них 40 мест согласно договоренности между работодателем, акиматами, а также профсоюзами было выделено для работников, кто ранее работал в этой компании или по другим критериям, по которым отбираются для трудоустройства в компанию. А 62 места разделено между жителями двух районов. И требование граждан нашей страны, жителей Каракиянского района было, чтобы все 62 вакантных места были отданы им. Нурлан Ногаев

По его данным, ежегодно для привлечения в Казахстан трудовых мигрантов выдается до 70 тысяч разрешений на работу.

Хотел бы привести статистику. В 2019 году в нашей стране было выдано разрешение для въезда на работу на 72 тысячи рабочих-мигрантов. В 2020 году эта цифра снизилась до 58 тысяч. В прошлом году было выдано 62 тысячи разрешений для трудовых мигрантов. Это в основном строительство, сельское хозяйство, горнорудная промышленность, карьеры. Это наталкивает на мысль, что прошлогодние цифры – даже с учетом того, что по положению трудовой мигрант может находиться в стране на протяжении трех месяцев единовременно и не более года – можно считать, что 20 тысяч человек въехало для работы конкретно в Мангистаускую область. К сожалению, даже многие частники привлекают на работы, которые могли бы сделать сами, трудовых мигрантов. Это я к тому, что когда говорят, что рабочих мест нет, то в Мангистауской области рабочие места есть. Нурлан Ногаев

Накануне безработные жители сел Жетыбай и Мунайши Каракиянского района Мангистауской области перекрыли дорогу, требуя трудоустройства в нефтегазовую отрасль. Выехавшие на место представители местной власти и полиции провели с людьми разъяснительную беседу, после которой собравшиеся завершили свою акцию.