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Названы главные ошибки при мытье головы

ошибки при мытье головы Фото: pxhere
Профессиональный парикмахер Зои Ирвин указала на главные ошибки при мытье головы. Самая главная ошибка – применение большого количества шампуня, сообщает Zakon.kz.
Мыть голову нужно каплей средства размером с монету. Перед началом очищения следует вспенить его ладонями, а затем наносить на волосы. Парикмахер Зои Ирвин

Специалист рекомендует не тереть локоны слишком активно, поскольку интенсивные движения могут навредить их структуре.

По ее словам, необходим деликатный массаж кончиками пальцев, который, увеличивая кровообращение, способствует ускорению роста волос.

По информации The Sun, нанесение кондиционера на корни волос также является ошибкой.

Необходимо применять средство по всей длине волос, распределяя его при этом расческой. Обработка кожи головы упомянутым составом может спровоцировать жирность. Парикмахер Зои Ирвин

Также важна правильная техника сушки волос.

Сначала волосы следует обернуть полотенцем, чтобы избавиться от лишней влаги, но не тереть им голову. Затем можно воспользоваться феном, предварительно установив режим среднего нагрева. Завершить укладку лучше использовать потоком прохладного воздуха. Парикмахер Зои Ирвин

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