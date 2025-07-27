Врач назвала три главные ошибки при мытье головы

"Намыливание" основной длины волос вместе с корнями может привести к сухости, так же как и использование очень горячей воды, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредила врач Айна Салом в беседе с изданием Vanitatis.

По словам специалиста, шампунь следует наносить только на кожу головы, а не на сами волосяные стержни. Эксперт объяснила, что основная длина волос эффективно очищается за счет пены, стекающей при ополаскивании.

"Избегание ненужного контакта с очищающими веществами позволяет избежать излишней сухости и ломкости", – отметила врач.

Доктор также советует отказаться от очень горячей воды: высокая температура повреждает структуру волос и может спровоцировать их хрупкость. Кроме того, излишний нагрев способен привести к стимуляции сальных желез и активному выделению себума – маслянистого кожного секрета. Такая ошибка может сократить время свежести волос.

Врач также упомянула, что волосам необходимо тщательное ополаскивание. Остатки шампуня и других уходовых средств на коже могут вызывать раздражение и зуд.

Ранее ученые из Рокфеллеровского университета предупредили всех, кто пытается худеть с помощью диет, об опасности облысения. Выяснилось, что нехватка серина – аминокислоты, содержащейся в мясе, злаках и молоке – заставляет стволовые клетки волосяных фолликулов переключаться с роста волос на заживление кожи.