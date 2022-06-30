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Казахстанцы смогут находиться в Никарагуа без визы 30 дней

соглашение с Никарагуа об упрощении визового режима Фото: Zakon.kz
Министерство иностранных дел РК подготовило проект Соглашения между правительством Казахстана и правительством Никарагуа о взаимной отмене визовых требований, сообщает Zakon.kz.

Цель принятия проекта – развитие тесного сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Никарагуа и установление упрощенного безвизового порядка.

Так, соглашение предусматривает, что граждане государства одной из сторон, владельцы проездных документов, освобождаются от визовых требований для однократного или многократного въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 дней в течение каждого 180-дневного периода с даты первого въезда.

Если же есть намерение пребывать на территории государства другой стороны более 30 дней, либо осуществлять трудовую или коммерческую деятельность на его территории, то необходимо получить соответствующую визу, требуемую в соответствии с национальным законодательством государства этой стороны.

При этом граждане одной из сторон, владеющие дипломатическими, официальными и служебными паспортами, находящиеся в служебной командировке на территории государства другой стороны, в качестве сотрудников дипломатического представительства или консульского учреждения, а также члены их семей, могут въезжать, пребывать и выезжать с территории государств сторон без оформления виз на период их аккредитации.

Действительными проездными документами являются следующие документы:

Для Казахстана:

  • дипломатический паспорт;

  • служебный паспорт;

  • паспорт гражданина РК;

  • свидетельство на возвращение в РК (только для возвращения в РК);

  • удостоверение личности моряка (по записи в судовом списке или выписки из нее).

Для Никарагуа:

  • дипломатический паспорт;

  • официальный паспорт;

  • служебный паспорт;

  • обычный паспорт;

  • временный паспорт, действительный проездной документ для возвращения в РН (только для возвращения в РН);

  • удостоверение личности моряка (по записи в судовом списке или выписки из него).

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 15 июля.

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Открытые НПА Казахстан Никарагуа
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