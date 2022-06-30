Мужчина отстреливал животных в ВКО: сумма ущерба составила 13 млн тенге

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Рейдовые мероприятия по пресечению фактов браконьерства проходят в Восточно-Казахстанской области. С начала года выявлено 11 фактов незаконной охоты на диких животных, передает Zakon.kz.

38-летний житель села Аккожа незаконно охотился на архаров и норок. Случай произошел на территории Тарбагатайского сельского округа Аягозского района. Злоумышленник отстреливал «добычу» из гладкоствольного незарегистрированного оружия 28-го калибра. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил более 13 млн тенге. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 337, ч. 4 УК РК «Незаконная охота в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных». Санкция предусматривает штраф в размере до 6 тыс. месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок от трех до шести лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет. ДП Восточно-Казахстанской области Читайте также «Полет» неисправного лифта в алматинском ЖК – комментарий полиции В Атырау из окна третьего этажа выпали пятилетние девочки-близняшки Водителю фуры c погибшими мигрантами грозит смертная казнь в США

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