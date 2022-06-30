«Через полгода в мире наступит продовольственный кризис» — новый миф разоблачили в Сети

Казахстанцы делятся новостью о том, что президент Фонда Рокфеллера Раджив Шах заявил о вероятном продовольственном кризисе, передает Zakon.kz.

Некоторые пользователи предполагают, что Шах таким образом предупредил людей о планах Клауса Шваба, который намерен устроить голод во всем мире и заставить людей питаться насекомыми. Это неправда, - отметили в Stopfake.kz.

Раджив Шах действительно говорил о том, что в бедных странах может начаться масштабный продовольственный кризис, причиной которого будет являться военный конфликт между Россией и Украиной.

Шах сообщил, что это ставит под угрозу экспорт зерна, кукурузы, подсолнечного масла и других продуктов из России и Украины, которые составляют 10% от общего количества продовольствия в мире.

Однако сроков наступления кризиса Шах не называл. Его речь была посвящена предотвращению подобного развития событий. Он призвал к облегчению долгового бремени и экстренной помощи бедным странам и сообщил, что «эти стратегии применялись раньше и работали в прошлом».

Ни Клауса Шваба, ни Всемирный экономический форум, основателем которого является последний, Шах не упоминал. Следовательно, полагать, что в интервью Шаха имелся некий подтекст, безосновательно. Теории о том, что Клаус Шваб намерен организовать голод и заставить людей поедать насекомых и червей, конспирологические. Ранее их уже опровергали фактчекеры, - сообщает Stopfake.kz.

Несколько выводов

Во-первых, Раджив Шах не говорил о сроках наступления продовольственного кризиса и призывал предотвратить его. Предполагать наличие подтекста в его речи безосновательно.

Во-вторых, теории о том, что ВЭФ планирует устроить глобальный голод, конспирологические и были неоднократно опровергнуты. ВЭФ также не принуждает людей переходить на рацион из насекомых и червей.