В Алматы два мобильных оператора установили монопольно высокие цены на свои услуги – АЗРК

В Алматы антимонопольный департамент проводит расследования в отношении АО «Кселл» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, Агентством по защите и развитию конкуренции (АЗРК) в связи с частыми обращениями горожан на повышение цен на услуги мобильных операторов связи проанализированы тарифы на услуги сотовой связи и мобильного интернета за 2020-2021 годы.

Установлено доминирующее положение группы АО «Казахтелеком» (более 35%), в состав которого входят АО «Кселл» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис». «Кселл» за анализируемый период установил максимально высокую цену на услуги сотовой связи (в среднем 756 тенге) и мобильного интернета (в среднем 1765 тенге). АЗРК

Так, говорится, что у некоторых операторов минимальная цена на услуги сотовой связи в среднем составляла 332 тенге, на услуги мобильного интернета – в среднем 1022 тенге.

Расследование в отношении АО «Кселл» открыто по признакам установления монопольно высоких цен на услуги сотовой связи и мобильного интернета.

По итогам мониторинга цен на рынке услуг SMS-рассылки за 2020-2021 годы Агентством по защите и развитию конкуренции выявлено превышение цены ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» по сравнению с остальными операторами связи.

Кроме того, отметили в АЗРК, операторы связи в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, увеличили тарифы по SMS-рассылке в среднем на 14,03%.

При этом максимально высокая средняя цена зафиксирована у операторов, входящих в группу АО «Казахтелеком»: ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» и АО «Кселл» по сравнению с ТОО «КаР-Тел». Наибольший темп роста цены зафиксирован у ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» и АО «Кселл».

Расследование в отношении ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» открыто по признакам установления монопольно высокой цены на услугу SMS-рассылки.