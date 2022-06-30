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Январские беспорядки: 8 дел расследуют по актам терроризма

Алматы Фото: Zakon.kz
Заместитель начальника первой Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов сообщил, что в производстве специальных прокуроров находится восемь дел по актам терроризма, передает корреспондент Zakon.kz.
На сегодня в производстве специальных прокуроров находится 58 уголовных дел по массовым беспорядкам и восемь – по актам терроризма. По мере завершения дела направляются в суд.Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов

Так, в Кызылординской области продолжается судебный процесс уголовного дела по факту терроризма, в результате которого погиб солдат срочной службы Кайсаров. 

Прокуратурой Шымкента 35 подозреваемых преданы суду, они в ночь с 4 на 5 января, находясь на Центральной площади, совершили погромы служебных автомашин полиции, вооружившись металлическими арматурами, применили насилие в отношении сотрудников правопорядка, а затем приняли активное участие в нападении на здание акимата.Елдос Килымжанов

Приговором суда указанным лицам назначены различные меры наказания. 

Ранее стало известно, что 445 граждан осудили после январских событий в Казахстане. Реальные сроки лишения свободы получили 46 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с причинением насилия представителям власти, уничтожением имущества, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость.

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Тамила Языкова
Беспорядки-2022 Генеральная прокуратура Казахстан
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