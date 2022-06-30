Нектарины на 5,5 млн тенге пытались незаконно ввезти в Казахстан из Узбекистана
Фото: Комитет госдоходов МФ РК
В Туркестане пресечена попытка незаконного ввоза нектаринов из Узбекистана на 5,5 млн тенге. Импортер пытался уклониться от причитающихся таможенных платежей и налогов, сообщает Zakon.kz.
По информации Комитета государственных доходов МФ РК, 25 июня 2022 года на таможенном посту «Капланбек» был проведен таможенный досмотр грузовика, следовавшего из Узбекистана в Казахстан, с применением инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) по подозрению на несоответствие товара товаросопроводительным документам.
Фото: Комитет госдоходов МФ РК
Во время досмотра были выявлены излишки нектаринов общим весом 9180 кг на 5,5 млн тенге. Доначисление таможенных платежей и налогов составило 677,7 тыс. тенге.Комитет госдоходов
Как отметили в комитете, импортер оплатил все причитающиеся налоги и платежи в течение суток, поэтому товар был возвращен.
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