Нектарины на 5,5 млн тенге пытались незаконно ввезти в Казахстан из Узбекистана

В Туркестане пресечена попытка незаконного ввоза нектаринов из Узбекистана на 5,5 млн тенге. Импортер пытался уклониться от причитающихся таможенных платежей и налогов, сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета государственных доходов МФ РК, 25 июня 2022 года на таможенном посту «Капланбек» был проведен таможенный досмотр грузовика, следовавшего из Узбекистана в Казахстан, с применением инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) по подозрению на несоответствие товара товаросопроводительным документам.

Фото: Комитет госдоходов МФ РК

Во время досмотра были выявлены излишки нектаринов общим весом 9180 кг на 5,5 млн тенге. Доначисление таможенных платежей и налогов составило 677,7 тыс. тенге. Комитет госдоходов

Как отметили в комитете, импортер оплатил все причитающиеся налоги и платежи в течение суток, поэтому товар был возвращен.

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