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Певца R. Kelly приговорили к 30 годам тюрьмы за секс-торговлю

Приговорен к 30 годам Фото: Instagram/rkelly.fan.page
Федеральный суд Бруклина (штат Нью-Йорк, США) приговорил R&B-исполнителя Роберта Сильвестра Келли, выступающего под псевдонимом Ар Келли (R. Kelly), к 30 годам тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

Его обвинили в многочисленных изнасилованиях и связях с несовершеннолетними, передает New York Post.

55-летний артист был признан виновным по девяти статьям обвинения, включая рэкет и торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации. Прокуроры утверждают, что мужчина использовал свою славу, чтобы эксплуатировать мальчиков и девочек. Было доказано, что рэпер регулярно участвовал в преступной деятельности в течение 25 лет.

Также певец подделал удостоверение личности 15-летней Алии, чтобы легально на ней жениться.

Первые сведения о сексуальных преступлениях со стороны автора культовой песни I Believe I Can Fly появились еще в 1990-х. Позднее было установлено, что его жертвами стали четыре девушки, лишь одна из которых на момент преступления достигла своего совершеннолетия. Злодеяния совершались музыкантом с 1998 по 2010 год. Одним из доказательств стали показания самой Алии, которой было 12 лет, когда Ар Келли совратил ее.

По подобным делам певца арестовывали в 2002, 2003 и 2019 годах, однако суд каждый раз освобождал его из-под стражи. Певец свою вину ни по одному из эпизодов не признал.

Адвокаты просили для Ар Келли 10 лет заключения, мотивируя это тем, что артист сам в детстве стал жертвой жестокого обращения. Но суд посчитал правильным приговорить артиста к 30 годам лишения свободы.

В августе его также ожидает судебный процесс по обвинениям в хранении детской порнографии и препятствовании правосудию.

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Константин Вноровский
США
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