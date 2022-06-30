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Токаев провел заседание Высшего совета по реформам

Заседание Высшего совета по реформам Фото: Акорда
Под председательством главы государства состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие началось с обсуждения концепции развития финансового сектора. По данному вопросу выступили заместитель председателя Высшего совета по реформам сэр Сума Чакрабарти и председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает Акорда.

Президент в целом одобрил представленные подходы. При этом он акцентировал внимание на перспективах внедрения и использования блокчейн-технологий и цифровых валют центральных банков.

Данное направление – не просто «футуристический» взгляд на будущее финансовых систем, а реализуемые проекты. Многие государства уже приступили к физическому тестированию своих цифровых валют. Разрабатываются и создаются экосистемы для их деятельности. Мы должны быть готовы к адаптации наших институтов к новым реалиям. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Другой актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал принятие конкретных мер по более активному кредитованию банками реального сектора экономики. Он указал на ряд проблем в этой сфере и поручил финансовым регуляторам предложить конкретные решения.

Кроме того, глава государства назвал важной задачей перенаправление инструментов Нацбанка и правительства в сторону стимулирования перетока банковской ликвидности на поддержку предприятий, особенно малого и среднего бизнеса.

Заседание Высшего совета по реформам

Фото: Акорда

Заключительным пунктом повестки дня стал вопрос совершенствования миграционной политики. Докладчиком по этой теме выступила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

Комментируя ее выступление, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности привлечения трудовых мигрантов, которые будут создавать добавленную стоимость с точки зрения развития экономики и интеллектуального потенциала нашей нации.

Заседание Высшего совета по реформам

Фото: Акорда

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Акчулаков Болат Самрук-Казына Абылкасымова Мадина Дуйсенова Тамара Саткалиев Алмасадам Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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