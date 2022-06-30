Потерявшуюся девочку нашли в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы сотрудники полиции метрополитена отыскали маму потерявшейся девочки. Об этом сообщил заместитель начальника городского департамента полиции Рустам Абдрахманов, передает Zakon.kz.
Помощник дежурного УП на метрополитене Бауыржан Усманов увидел девочку трех-четырех лет одну на пересечении ул. Наурызбай батыра и Кабанбай батыра. Вся в слезах, малышка смогла лишь назвать свое имя – Айша.
Несколько часов оперативных розысков – и мама была найдена.
Получилось, что женщина на улице не заметила, как ребенок отстал, и обнаружила пропажу спустя несколько кварталов. Малышка в целости передана родителям. Маму полицейские попросили быть внимательнее. Та в свою очередь благодарит полицейских за оперативность. Заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов
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