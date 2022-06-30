Потерявшуюся девочку нашли в Алматы

В Алматы сотрудники полиции метрополитена отыскали маму потерявшейся девочки. Об этом сообщил заместитель начальника городского департамента полиции Рустам Абдрахманов, передает Zakon.kz.

Помощник дежурного УП на метрополитене Бауыржан Усманов увидел девочку трех-четырех лет одну на пересечении ул. Наурызбай батыра и Кабанбай батыра. Вся в слезах, малышка смогла лишь назвать свое имя – Айша.

Несколько часов оперативных розысков – и мама была найдена.