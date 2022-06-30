Димаш даст сольный концерт в Алматы

Сольный концерт Димаша Кудайбергена состоится в Алматы 23 сентября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом написал сам исполнитель на своей странице в Instagram.

Дорогие друзья! 23 сентября 2022 года в Алматы пройдет мой сольный концерт Stranger! Это впервые, когда я выступлю с концертом в нашей красивой южной столице! Димаш Кудайберген

Шоу состоится на одном из крупнейших спортивных сооружений Казахстана – Центральном стадионе. По словам Димаша, зрителей ждут полюбившиеся новые песни и ультрасовременное красочное шоу.