Димаш даст сольный концерт в Алматы
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Сольный концерт Димаша Кудайбергена состоится в Алматы 23 сентября 2022 года, сообщает Zakon.kz.
Об этом написал сам исполнитель на своей странице в Instagram.
Дорогие друзья! 23 сентября 2022 года в Алматы пройдет мой сольный концерт Stranger! Это впервые, когда я выступлю с концертом в нашей красивой южной столице! Димаш Кудайберген
Шоу состоится на одном из крупнейших спортивных сооружений Казахстана – Центральном стадионе. По словам Димаша, зрителей ждут полюбившиеся новые песни и ультрасовременное красочное шоу.
Для меня очень волнительно вновь встретиться с Dears на своей родной земле! С нетерпением вас жду! Димаш Кудайберген
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