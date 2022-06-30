Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Димаш даст сольный концерт в Алматы

Сольный концерт в Алматы Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Сольный концерт Димаша Кудайбергена состоится в Алматы 23 сентября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом написал сам исполнитель на своей странице в Instagram.

Дорогие друзья! 23 сентября 2022 года в Алматы пройдет мой сольный концерт Stranger! Это впервые, когда я выступлю с концертом в нашей красивой южной столице! Димаш Кудайберген

Шоу состоится на одном из крупнейших спортивных сооружений Казахстана – Центральном стадионе. По словам Димаша, зрителей ждут полюбившиеся новые песни и ультрасовременное красочное шоу.

Для меня очень волнительно вновь встретиться с Dears на своей родной земле! С нетерпением вас жду! Димаш Кудайберген
Константин Вноровский
Кудайберген Димаш Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
самые населенные людьми страны
Топ-10 стран мира по численности населения
астрология советы
Ошибки и борьба за счастье: что ждет знаки зодиака 30 июня
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
Шнар Муктарова объявлена в розыск, Экс-учредитель ТОО «Оператор РОП»
12 млн тенге обещают за информацию о местонахождении экс-учредителя ТОО «Оператор РОП»
погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте
Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
опасные пауки в Алматы
Укус паука: возможно ли нашествие каракуртов в Алматы
Тамара Дуйсенова прокомментировала вопрос о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Дуйсенова о снижении пенсионного возраста: Идет процесс
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления