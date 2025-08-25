#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
535.99
626.36
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
535.99
626.36
6.64
Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген заявил о сольном концерте

Народный артист Казахстана, певец, музыкант, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 03:20 Фото: dimashnews.com
Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген анонсировал сольный концерт STRANGER в Нью-Йорке, сообщает Zakon.kz.

Певец представит в Нью-Йорке специальную программу мирового тура Stranger.

"5 октября 2025 года впервые на сцене знаменитого Madison Square Garden с сольным концертом выступит артист из стран СНГ. Знаменитый своим неоклассическом подходом к каждому произведению, певец, композитор, мультиинструменталист и продюсер из Казахстана Димаш Кудайберген представит в Нью-Йорке специальную программу мирового тура Stranger", – гласит сообщение, опубликованное в аккаунте артиста в Instagram.

Ранее Игорь Крутой раскрыл, был ли у них с Кудайбергеном контракт.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Солист Rammstein снимал клип в психбольнице Молдовы
Культура и шоу-бизнес
01:50, 26 августа 2025
Солист Rammstein снимал клип в психбольнице Молдовы
Рудковская похвасталась подарком от сестры Ким Кардашьян
Культура и шоу-бизнес
23:13, 25 августа 2025
Рудковская похвасталась подарком от сестры Ким Кардашьян
Клаудия Шиффер отметила свое 55-летие
Культура и шоу-бизнес
21:51, 25 августа 2025
Клаудия Шиффер отметила свое 55-летие
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: