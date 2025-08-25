Димаш Кудайберген заявил о сольном концерте

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген анонсировал сольный концерт STRANGER в Нью-Йорке, сообщает Zakon.kz.

Певец представит в Нью-Йорке специальную программу мирового тура Stranger.

"5 октября 2025 года впервые на сцене знаменитого Madison Square Garden с сольным концертом выступит артист из стран СНГ. Знаменитый своим неоклассическом подходом к каждому произведению, певец, композитор, мультиинструменталист и продюсер из Казахстана Димаш Кудайберген представит в Нью-Йорке специальную программу мирового тура Stranger", – гласит сообщение, опубликованное в аккаунте артиста в Instagram.

Ранее Игорь Крутой раскрыл, был ли у них с Кудайбергеном контракт.