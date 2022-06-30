Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Страны ОПЕК+ договорились увеличить текущий уровень добычи нефти

Страны договорились увеличить добычу нефти Фото: Facebook/OPEC
Сегодня, 30 июня, состоялось министерское заседание стран – участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции, сообщает Zakon.kz.

Казахстан на заседании представлял вице-министр энергетики Асет Магауов, передает пресс-служба МЭ РК.

На заседании обсуждалось выполнение в мае странами обязательств по соглашению.

По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на август на 0,648 млн баррелей в сутки.

Обязательства Казахстана на август составят 1,706 млн баррелей в сутки.

Читайте также

«Через полгода в мире наступит продовольственный кризис» — новый миф разоблачили в Сети

Глава миссии МВФ не исключает, что Нацбанку придется ужесточить денежно-кредитную политику

Около девяти миллионов французов получат чеки на продукты

Константин Вноровский
ОПЕК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
самые населенные людьми страны
Топ-10 стран мира по численности населения
астрология советы
Ошибки и борьба за счастье: что ждет знаки зодиака 30 июня
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
Шнар Муктарова объявлена в розыск, Экс-учредитель ТОО «Оператор РОП»
12 млн тенге обещают за информацию о местонахождении экс-учредителя ТОО «Оператор РОП»
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте
Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
опасные пауки в Алматы
Укус паука: возможно ли нашествие каракуртов в Алматы
Тамара Дуйсенова прокомментировала вопрос о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Дуйсенова о снижении пенсионного возраста: Идет процесс
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления