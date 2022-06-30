Страны ОПЕК+ договорились увеличить текущий уровень добычи нефти

Сегодня, 30 июня, состоялось министерское заседание стран – участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции, сообщает Zakon.kz.

Казахстан на заседании представлял вице-министр энергетики Асет Магауов, передает пресс-служба МЭ РК.

На заседании обсуждалось выполнение в мае странами обязательств по соглашению.

По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на август на 0,648 млн баррелей в сутки.

Обязательства Казахстана на август составят 1,706 млн баррелей в сутки.