Страны ОПЕК+ договорились увеличить текущий уровень добычи нефти
Фото: Facebook/OPEC
Сегодня, 30 июня, состоялось министерское заседание стран – участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции, сообщает Zakon.kz.
Казахстан на заседании представлял вице-министр энергетики Асет Магауов, передает пресс-служба МЭ РК.
На заседании обсуждалось выполнение в мае странами обязательств по соглашению.
По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на август на 0,648 млн баррелей в сутки.
Обязательства Казахстана на август составят 1,706 млн баррелей в сутки.
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