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Ситуация в Украине: НАТО не считает себя частью конфликта, украинцы не согласны на уступки

Ситуация в Украине 30 июня Фото: Instagram/jensstoltenberg
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг возможность присоединения Украины к НАТО в обозримом будущем, акции «Газпрома» рухнули в цене на 32,32%, сообщает Zakon.kz.

  • Украинский МИД заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений. Это было сделано в ответ на признание страной самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

  • Россия должна прекратить военные действия в Украине и полностью вывести оттуда свои войска, заявил генсек НАТО Столтенберг.

  • Также генсек НАТО заявил, что Альянс не считает себя частью конфликта в Украине и не хочет, чтобы он распространился за пределы этой страны.

  • Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут во вторник, 5 июля.

  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг возможность присоединения Украины к НАТО в обозримом будущем. По его словам, это «никогда не было даже близко возможным». «Все это знали», – добавил Джонсон.

  • Вашингтон в ближайшие дни намерен объявить об очередном пакете военной помощи Киеву на более чем 800 млн долларов, сообщил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Мадриде по итогам саммита НАТО.

  • 81% граждан Украины не согласны ни на какие территориальные уступки ради достижения мира с Россией, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исследовательский институт NORC.

  • Макрон заявил, что не исключает возможных новых контактов с Путиным, если это оправдано ситуацией, поскольку «это ответственность Франции».

  • Акции «Газпрома» рухнули в цене на 32,32%, до 207,69 рублей. Это произошло после отказа от выплаты дивидендов.

  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия больше не обязана реагировать на решения Европейского суда по правам человека. Так представитель Кремля прокомментировал требование ЕСПЧ не исполнять приговор о смертной казни двум британским наемникам, вынесенный судом самопровозглашенной ДНР.

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