Что делать при первых симптомах солнечного удара
Врач в беседе с iz.ru напомнила, что солнечный удар – это перегревание, которое происходит из-за долгого пребывания на солнце без головного убора. Обычно сопровождается головной болью, покраснением лица, головокружением. В ряде случаев повышается температура тела, темнеет в глазах, появляются тошнота и рвота, может открыться кровотечение из носа.
При первых симптомах – обычно это повышенное потоотделение – необходимо покинуть солнце и расположиться в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Снимите лишнюю одежду, ослабьте ремень и галстук или другие мешающие предметы гардероба. Минимизируйте физическую активность и пейте больше воды. Помимо этого при солнечном ударе помогают прохладные (но не ледяные) компрессы, – пояснила врач.
При потере сознания терапевт посоветовала вдохнуть пары аммиака 10% и лечь на бок. При ухудшении состояния стоит вызвать скорую помощь.
При солнечном ударе нельзя:
резко охлаждать тело, так как может произойти ожог на перегретых тканях;
пить сладкую воду и пакетированные соки;
исключить алкоголь.
Действия для предупреждения перегрева:
пить больше чистой негазированной воды;
надевать светлый головной убор.
По словам Муштаковой, тепловой удар может произойти не только при участии прямых солнечных лучей, но и в бане или душном закрытом помещении.
Если вы заметили первые симптомы солнечного удара, обязательно обратитесь за квалифицированной медицинской помощью.