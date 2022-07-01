Что делать при первых симптомах солнечного удара

Терапевт Наталья Муштакова дала рекомендации по оказанию первой помощи человеку, получившему солнечный удар, передает Zakon.kz.

Врач в беседе с iz.ru напомнила, что солнечный удар – это перегревание, которое происходит из-за долгого пребывания на солнце без головного убора. Обычно сопровождается головной болью, покраснением лица, головокружением. В ряде случаев повышается температура тела, темнеет в глазах, появляются тошнота и рвота, может открыться кровотечение из носа.

При первых симптомах – обычно это повышенное потоотделение – необходимо покинуть солнце и расположиться в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Снимите лишнюю одежду, ослабьте ремень и галстук или другие мешающие предметы гардероба. Минимизируйте физическую активность и пейте больше воды. Помимо этого при солнечном ударе помогают прохладные (но не ледяные) компрессы, – пояснила врач.

При потере сознания терапевт посоветовала вдохнуть пары аммиака 10% и лечь на бок. При ухудшении состояния стоит вызвать скорую помощь.

При солнечном ударе нельзя:

резко охлаждать тело, так как может произойти ожог на перегретых тканях;

пить сладкую воду и пакетированные соки;

исключить алкоголь.

Действия для предупреждения перегрева:

пить больше чистой негазированной воды;

надевать светлый головной убор.

По словам Муштаковой, тепловой удар может произойти не только при участии прямых солнечных лучей, но и в бане или душном закрытом помещении.