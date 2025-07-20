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Врач предупредила о первых признаках солнечного удара: почему их нельзя игнорировать?

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 16:37 Фото: pixabay
Летом появляется большая опасность для пребывающих на солнце – получение солнечного удара. При этом наибольший риск приходится в полдень, сообщает Zakon.kz.

Об этом в разговоре с "Лентой.ру" рассказала врач Ирина Волгина.

По ее словам, в особой группе риска находятся дети, люди со светлым типом кожи, без волос или с редкими волосами и без головных уборов. Также подвергают себя большей опасности люди, которые вовремя не восполняют дефицит воды, отметила она.

"Первые признаки солнечного удара обычно включают пульсирующую головную боль, головокружение, тошноту, иногда переходящую в рвоту, слабость, покраснение кожи – кожа может быть горячей на ощупь, повышенную температуру тела до 39-40 градусов и усиленное потоотделение. Также могут наблюдаться учащенное сердцебиение и дыхание, шум и давление в ушах", – рассказала Волгина.

Врач добавила, что в тяжелых ситуациях возможно нарушение концентрации внимания, замедленность реакции, дезориентация, а также спутанность сознания и даже его потеря, судороги.

"При появлении первых признаков солнечного удара необходимо немедленно принять меры по охлаждению, перебраться в тень, надеть головной убор, пить больше воды и принять горизонтальное положение", – объяснила эксперт.

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Андрей Дюсупов
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